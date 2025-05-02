У Києві з’явилася інтерактивна мапа майданчиків для вигулу собак

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Ірина Маймур
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Інтерактивну мапу майданчиків для вигулу собак в Києві презентували команди “Лун.Місто” та MasterZoo.

Мета створення мапи — підтримати розвиток петфрендлі культури та відповідальних прогулянок, сприяти створенню безбар'єрного, комфортного середовища для петперентів та їх улюбленців.

На ній позначено понад 200 локацій. Це спеціалізовані майданчики, парки та зелені зони, які придатні для прогулянок із тваринами.

Кожне місце супроводжується коротким описом і позначками щодо зручностей: зокрема, чи є на локації паркан, смітник або тренувальне обладнання.

У “Лун.Місто” зазначають, що близько 25% локацій обладнані для дресування й активного дозвілля. Найбільше таких майданчиків — у Дарницькому та Дніпровському районах.

Користувачі можуть доповнювати мапу самостійно: оновлювати інформацію або додавати нові точки.

Також там є функція “Забули пакет?” — список місць, де можна безкоштовно взяти пакетик, для прибирання за собакою.

У майбутньому мапу планують доповнити локаціями в інших містах України та позначати магазини, кав’ярні й кафе, куди можна приходити з тваринами.

Фото: Getty Images

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Опубліковано: 02 травня 2025
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