Відтепер у застосунку “Київ Цифровий” можна знайти собаку або кота з притулку

У застосунку “Київ Цифровий” з’явився розділ “Адопція тварин”, що об'єднує притулки міста і допомагатиме знайти тваринам домівку.

Про це повідомила команда проєкту.

Адопція тварин доступна в розділі “Міські сервіси” в останній версії застосунку.

Щоб взяти тваринку додому, потрібно вибрати її картку та натиснути “Запропонувати дім”. Опікун зв’яжеться з користувачем протягом 5 днів, аби домовитись про знайомство та відповісти на всі питання щодо догляду.

Інформацію про тварин можна додавати в обрані, щоб повернутися до відповідального рішення згодом. А також ділитись картками хвостиків з друзями, рідними та колегами, якщо вони мріють взяти собі чотирилапого друга.

Притулки та опікуни тварин можуть доєднатись до проєкту та додати своїх підопічних у застосунок. Для цього достатньо пройти реєстрацію за інструкцією.

За словами директора департаменту захисту довкілля КМДА Олександра Возного, у притулках Києва та області наразі перебуває понад 7 тисяч тварин. Багато з них втратили домівки через війну або евакуйовані з прифронтових регіонів. Новий сервіс має допомогти пришвидшити пошук відповідальних господарів для тварин.