Північний міст за 185 млн гривень відремонтує турецька компанія

Північний міст відремонтує турецька компанія ONUR GROUP.

Йдеться про ту частину, що проходить над затокою Десенка та з’єднує Троєщину з Трухановим островом.

Підрядник замінить балки прогонових будов, відремонтує опори і залізобетонні плити проїжджої частини, облаштує новий гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття.

Також проєкт передбачає частковий ремонт проїжджої частини у другій, третій і четвертій смугах автомобільного транспорту в напрямку станції метро “Почайна”.

Нагадаємо, що тендер на протиаварійні роботи оголосило КП "Київавтошляхміст" навесні 2025 року. Очікувана вартість становила понад 200 млн гривень, а ONUR GROUP перемогла з пропозицією у 185,35 млн гривень.

Востаннє міст, збудований у 1974 році, ремонтували лише частково — зокрема влітку 2024 року обмежували рух через лагодження деформаційного шва.

Фото: AlexanderVovck / Вікіпедія