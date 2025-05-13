У Львові почали озеленювати підстанції виноградом і плющем

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Ірина Маймур
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На площі Івана Франка у Львові почали "маскувати" трансформаторні підстанції зеленню, повідомляють у міськраді.

Їх пофарбували у нейтральний сірий, встановили металеві каркаси й висадили довкола виноград Вічі та вічнозелений плющ.

Візуалізація, як виглядатимуть озеленені підстанції з часом

Проєкт реалізували управління архітектури Львівської міськради спільно з Львівобленерго. До робочої групи також увійшли представники офісу охорони культурної спадщини, управління екології та інших міських підрозділів.

Попередній вигляд підстанцій — коричневе забарвлення, псевдоісторичні форми, карнизи й конусна "шапочка" — не відповідав міському середовищу. Тому вирішили адаптувати споруди до простору і зробити їх частиною сучасного зеленого ландшафту.

Підстанції до фарбування й озеленення

Очікується, що приблизно за рік рослини повністю закриють конструкції.

Підстанції після фарбування й озеленення

Якщо експеримент на площі Франка буде вдалим, так само планують озеленити й інші підстанції в центрі Львова.

Фото: ЛМР

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Опубліковано: 13 травня 2025
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