У Львові почали озеленювати підстанції виноградом і плющем

На площі Івана Франка у Львові почали "маскувати" трансформаторні підстанції зеленню, повідомляють у міськраді.

Їх пофарбували у нейтральний сірий, встановили металеві каркаси й висадили довкола виноград Вічі та вічнозелений плющ.

Візуалізація, як виглядатимуть озеленені підстанції з часом

Проєкт реалізували управління архітектури Львівської міськради спільно з Львівобленерго. До робочої групи також увійшли представники офісу охорони культурної спадщини, управління екології та інших міських підрозділів.

Попередній вигляд підстанцій — коричневе забарвлення, псевдоісторичні форми, карнизи й конусна "шапочка" — не відповідав міському середовищу. Тому вирішили адаптувати споруди до простору і зробити їх частиною сучасного зеленого ландшафту.

Підстанції до фарбування й озеленення

Очікується, що приблизно за рік рослини повністю закриють конструкції.

Підстанції після фарбування й озеленення

Якщо експеримент на площі Франка буде вдалим, так само планують озеленити й інші підстанції в центрі Львова.

Фото: ЛМР