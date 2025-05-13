У Львові почали озеленювати підстанції виноградом і плющем
На площі Івана Франка у Львові почали "маскувати" трансформаторні підстанції зеленню, повідомляють у міськраді.
Їх пофарбували у нейтральний сірий, встановили металеві каркаси й висадили довкола виноград Вічі та вічнозелений плющ.
Проєкт реалізували управління архітектури Львівської міськради спільно з Львівобленерго. До робочої групи також увійшли представники офісу охорони культурної спадщини, управління екології та інших міських підрозділів.
Попередній вигляд підстанцій — коричневе забарвлення, псевдоісторичні форми, карнизи й конусна "шапочка" — не відповідав міському середовищу. Тому вирішили адаптувати споруди до простору і зробити їх частиною сучасного зеленого ландшафту.
Очікується, що приблизно за рік рослини повністю закриють конструкції.
Якщо експеримент на площі Франка буде вдалим, так само планують озеленити й інші підстанції в центрі Львова.
Фото: ЛМР