На Подолі відкрили мініскульптуру, присвячену Контрактовому ярмарку: фото

У Києві на Подолі встановили 48-му мініскульптуру від проєкту "Шукай!", присвячену історії столичних контрактів — ярмарків, які перетворили Контрактову площу на головну ділову локацію міста.

Про це повідомляє засновниця проєкту Юлія Бевзенко.

Скульптуру встановили між колонами Контрактового будинку за адресою: вул. Межигірська, 1. Її створив скульптор Юрій Білявський.

Саме тут, на Подолі, наприкінці XVIII — на початку XIX століття вперше системно й масштабно збиралися купці і промисловці з усієї Європи. ⠀

“Узимку, коли замерзали ґрунтові дороги й до Києва можна було легко проїхати саньми, місто на кілька тижнів перетворювалося на ринок ідей, товарів, зв’язків і грошей, вибухаючи торгівлею. Контрактовий ярмарок зробив Київ містом підприємців і грошей. Бути на Контрактах — означало мати репутацію і статус”, — пояснює Юлія.

Підписували контракти в Контрактовому будинку, тож символічно, що саме там зʼявилася скульптура.

Мініатюра зображає бронзовий прилавок із розкритим документом — умовним контрактом. Вона має таку прикмету: "Мене потри — гарний контракт підпиши".

Проєкт "Шукай!" — мистецький задум, що розповідає історію Києва у бронзових мініскульптурках. Його створили для того, щоб жителі та гості міста мали можливість пізнавати історію столиці без гіда. Кожна скульптура має QR-код, який після сканування відкриває сторінку з детальною інформацією про витвір.