У Києві відбудеться 12-й “Забіг у вишиванках”: як долучитися

24 серпня, у День Незалежності України, в столиці пройде 12-й “Забіг у вишиванках”.

Ця подія щороку збирає сотні бігунів у національному вбранні та має благодійну мету. Цьогоріч 15% від вартості кожної реєстрації передадуть на підтримку програм із фізичної реабілітації військових.

Vyshyvanka Run стартує на території ВДНГ. Учасники зможуть обрати одну з кількох дистанцій — 5 км, 10 км або 21,1 км. Також передбачена скандинавська ходьба й дитячі забіги.

Вартість участі залежить від дати реєстрації: до 15 червня — 1000 грн, з 16 червня — 1200 грн, з 1 серпня — 1400 грн. Військові можуть долучитися до забігу безкоштовно.

Кожен учасник отримає стартовий пакет. У ньому — футболка з принтом вишиванки, біговий рюкзак, стартовий номер, чіп для хронометражу та памʼятна медаль.

Реєстрація на Vyshyvanka Run триває до 22 серпня за посиланням. Пізніше долучитися до забігу можна буде лише лише у форматі Free Run (без чіпа для фіксації часу), якщо будуть вільні місця.

“Забіг у вишиванках” — спортивна й патріотична ініціатива, яка об’єднує людей по всьому світу. Учасники в українських вишиванках чи з елементами її символіки долають обрані дистанції в Україні, Європі, США та інших країнах. Організаторами події є ГО «Марафонський клуб “Тарас Бульба”» та компанія Creative States.

Перший "Забіг у вишиванках" відбувся у 2014 році за ініціативи українського марафонця та учасника Олімпійських ігор Олександра Кузіна. Але витоки ідеї сягають 90-х: ще з 1991-го у Києві в День Незалежності проходив Кубок Незалежності з напівмарафону.

Фото: “Забіг у вишиванках”