Українські діджейки зіграють на вокзалі Києва, щоб зібрати кошти на бронежилети для захисниць

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Ірина Маймур
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16 травня в холі Центрального залізничного вокзалу Києва відбудеться благодійна подія "Залізні ритми захисту" — виступ діджейок на підтримку жінок-військовослужбовиць.

“Це одночасно перформанс, збір і публічний акт підтримки жінок на фронті”, – зазначають організатори.

До події долучаться українські діджейки Katro Zauber, Auua та Ana B, а також фольклорний гурт "Вільце".

Організатор події — соціальна ініціатива Arm Women Now, яка з початку повномасштабного вторгнення передала понад 10 тисяч комплектів жіночої військової форми, створеної за стандартами НАТО. На заході планують зібрати кошти на 250 бронежилетів, які враховують особливості жіночої анатомії — на відміну від стандартної броні, що часто залишає критичні зони незахищеними й може бути небезпечною в бою.

Вартість одного бронежилета становить 25 тисяч гривень, а загальна мета збору – 6,25 мільйона гривень.

Виступи артисток проходитимуть у дві сесії: з 16:00 до 17:00 та з 19:00 до 20:30. Їх транслюватимуть наживо на YouTube-каналі Arm Women Now.

Фото: Auua / Instagram

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Опубліковано: 15 травня 2025
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