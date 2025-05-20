Дивіться, який вигляд матиме терапевтичний сад на ВДНГ: візуалізації

У Києві на території національного комплексу "Експоцентр України" почали будувати терапевнитичний сад і вже висадили перші рослини.

Про це повідомили у пресслужбі ВДНГ.

Терапевтичний сад — це майбутній простір для відновлення та сенсорного розвантаження військових і цивільних. Він діятиме через візуальний, звуковий та тактильний контакти з природою за рахунок спеціально підібраних рослин.

Там будуть зони садівничої та арттерапії, тілесних практик, а також зона для індивідуального відпочинку і зона для дітей, чиї батьки беруть участь у сесіях.

Проєкт терапевтичного саду розробили команди урбан-бюро Big City Lab спільно із PUPA, з урахуванням принципів безбар’єрності та потреб майбутніх відвідувачів і відвідувачок. Правильно спроєктований терапевтичний сад допомагає знизити рівень тривоги, відновити звʼязок з тілом, проходити реабілітацію після травм — фізичних і психологічних.

Цей простір створюється, в першу чергу, для військових і ветеранів, членів їхніх сімей та людей, що відновлюються після травм. Відкриття заплановане на серпень 2025 року.

Формат терапевтичного саду новий для України, хоча у світі такі простори вже є на територіях шпиталів і реабілітаційних центрів. Команда проєкту вивчала міжнародний досвід понад п’ять місяців і консультувалася з експертами з Європи та США.

Фото: ВДНГ