Музей Параджанова відкриють у Києві
У Київському міжнародному університеті відкриють культурно-освітній простір, присвячений життю й творчості кінорежисера Сергія Параджанова.
Про це повідомили у КМДА.
На відкритті гостей чекає:
- презентація експозиції в сучасному форматі, яка містить рідкісні матеріали, колажі, особисті речі митця;
- авторські інсталяції, присвячені творчості Параджанова;
- виступи діячів культури, мистецтва, представників національних спільнот України;
- показ вистави "Тіні забутих предків" у виконанні акторів київського академічного театру українського фольклору "Берегиня".
Відкриття відбудеться 27 травня об 11:30 за адресою: вул. Львівська, 49.
Сергій Параджанов — кінорежисер, сценарист і композитор, один із представників хвилі українського поетичного кіно. Його стрічка "Тіні забутих предків" очолює список 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.
Опубліковано: 23 травня 2025