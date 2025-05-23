Музей Параджанова відкриють у Києві

У Київському міжнародному університеті відкриють культурно-освітній простір, присвячений життю й творчості кінорежисера Сергія Параджанова.

Про це повідомили у КМДА.

На відкритті гостей чекає:

презентація експозиції в сучасному форматі, яка містить рідкісні матеріали, колажі, особисті речі митця;

авторські інсталяції, присвячені творчості Параджанова;

виступи діячів культури, мистецтва, представників національних спільнот України;

показ вистави "Тіні забутих предків" у виконанні акторів київського академічного театру українського фольклору "Берегиня".

Відкриття відбудеться 27 травня об 11:30 за адресою: вул. Львівська, 49.

Сергій Параджанов — кінорежисер, сценарист і композитор, один із представників хвилі українського поетичного кіно. Його стрічка "Тіні забутих предків" очолює список 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.