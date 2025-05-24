У водоймах Києва почали встановлювати плавучі острови: де їх можна знайти та для чого вони потрібні
На водоймах у парках та скверах Києва почали встановлювати плавучі острови — спеціальні легкі платформи, що тримаються на поверхні водойм, засаджені вологолюбними рослинами: очеретом, рогозом, ірисом болотним, м’ятою водяною, осокою тощо.
Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА.
Такі плавучі острови сприяють природному очищенню водойм. Корені висаджених рослин проростають крізь платформу та занурюються у воду, де поглинають поживні речовин і забруднювачі. Також острови створюють тінь, що зменшує перегрів і стримує розвиток водоростей. Крім того, такі конструкції покращують мікроклімат і створюють нові середовища для птахів і комах, що сприяє розвитку біорізноманіття.
Де вже є плавучі острови:
- Дарницький р-н — парк "Позняки";
- Дніпровський р-н — парк "Перемога";
- Подільський р-н — парк "Сирецький гай" (з боку вул. Стеценка);
- Шевченківський р-н — парк "Нивки", озеро №5;
- Деснянський р-н — парк з водними об'єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
- Оболонський р-н — парк відпочинку на вул. Прирічній;
- Святошинський р-н — сквер біля водойми на Південній Борщагівці (озеро Віра);
- Солом’янський р-н — парк "Відрадний".
Фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА