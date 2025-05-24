У водоймах Києва почали встановлювати плавучі острови: де їх можна знайти та для чого вони потрібні

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Валерія Гуржий
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На водоймах у парках та скверах Києва почали встановлювати плавучі острови — спеціальні легкі платформи, що тримаються на поверхні водойм, засаджені вологолюбними рослинами: очеретом, рогозом, ірисом болотним, м’ятою водяною, осокою тощо.

Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА.

Такі плавучі острови сприяють природному очищенню водойм. Корені висаджених рослин проростають крізь платформу та занурюються у воду, де поглинають поживні речовин і забруднювачі. Також острови створюють тінь, що зменшує перегрів і стримує розвиток водоростей. Крім того, такі конструкції покращують мікроклімат і створюють нові середовища для птахів і комах, що сприяє розвитку біорізноманіття.

Де вже є плавучі острови:

  • Дарницький р-н — парк "Позняки";
  • Дніпровський р-н — парк "Перемога";
  • Подільський р-н — парк "Сирецький гай" (з боку вул. Стеценка);
  • Шевченківський р-н — парк "Нивки", озеро №5;
  • Деснянський р-н — парк з водними об'єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • Оболонський р-н — парк відпочинку на вул. Прирічній;
  • Святошинський р-н — сквер біля водойми на Південній Борщагівці (озеро Віра);
  • Солом’янський р-н — парк "Відрадний".

Фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА

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Опубліковано: 24 травня 2025
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