У водоймах Києва почали встановлювати плавучі острови: де їх можна знайти та для чого вони потрібні

На водоймах у парках та скверах Києва почали встановлювати плавучі острови — спеціальні легкі платформи, що тримаються на поверхні водойм, засаджені вологолюбними рослинами: очеретом, рогозом, ірисом болотним, м’ятою водяною, осокою тощо.

Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА.

Такі плавучі острови сприяють природному очищенню водойм. Корені висаджених рослин проростають крізь платформу та занурюються у воду, де поглинають поживні речовин і забруднювачі. Також острови створюють тінь, що зменшує перегрів і стримує розвиток водоростей. Крім того, такі конструкції покращують мікроклімат і створюють нові середовища для птахів і комах, що сприяє розвитку біорізноманіття.

Де вже є плавучі острови:

Дарницький р-н — парк "Позняки";

Дніпровський р-н — парк "Перемога";

Подільський р-н — парк "Сирецький гай" (з боку вул. Стеценка);

Шевченківський р-н — парк "Нивки", озеро №5;

Деснянський р-н — парк з водними об'єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

Оболонський р-н — парк відпочинку на вул. Прирічній;

Святошинський р-н — сквер біля водойми на Південній Борщагівці (озеро Віра);

Солом’янський р-н — парк "Відрадний".

Фото: Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА