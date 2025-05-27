У Києві зʼявилися дизайнерські будиночки для птахів від Ruslan Baginskiy

До Дня Києва в місті встановили нові пташині домівки. Це проєкт українського бренду Ruslan Baginskiy у співпраці з комунальним підприємством "Будинок природи" .

Будиночки розмістили на Алеї художників, Володимирській гірці та біля озера в парку "Партизанської слави". Їх створили з урахуванням потреб міських птахів.

Конструкції поєднують сучасний український стиль і функціональність.

Команда "Будинку природи" надала бренду методичну підтримку з детальними рекомендаціями — від типу деревини та параметрів до захисту від перегріву й дощу.

“Ми святкуємо День Києва — міста натхнення й опори. З думками про дім виникла ідея привітати справжніх пташок Києва — горобців, шпаків, синиць, качок — і створити для них затишні домівки,” — зазначили в компанії.

Проєкт продовжує екологічну лінійку бренду, до якої раніше увійшли аксесуари у формі українських пташок RB Bag Charms.

Фото: Ruslan Baginskiy