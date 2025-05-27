У Києві зʼявилися дизайнерські будиночки для птахів від Ruslan Baginskiy

46
Ірина Маймур
share share

До Дня Києва в місті встановили нові пташині домівки. Це проєкт українського бренду Ruslan Baginskiy у співпраці з комунальним підприємством "Будинок природи".

Будиночки розмістили на Алеї художників, Володимирській гірці та біля озера в парку "Партизанської слави". Їх створили з урахуванням потреб міських птахів.

Конструкції поєднують сучасний український стиль і функціональність.

Команда "Будинку природи" надала бренду методичну підтримку з детальними рекомендаціями — від типу деревини та параметрів до захисту від перегріву й дощу.

“Ми святкуємо День Києва — міста натхнення й опори. З думками про дім виникла ідея привітати справжніх пташок Києва — горобців, шпаків, синиць, качок — і створити для них затишні домівки,” — зазначили в компанії.

Проєкт продовжує екологічну лінійку бренду, до якої раніше увійшли аксесуари у формі українських пташок RB Bag Charms.

Фото: Ruslan Baginskiy

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 27 травня 2025
share share
"Бухта food station" на Річковому вокзалі відкриває літній сезон: що там буде "Бухта food station" на Річковому вокзалі відкриває літній сезон: що там буде Український стартап створив кав’ярню з роботом-баристою: де відкриють перший кіоск Український стартап створив кав’ярню з роботом-баристою: де відкриють перший кіоск Чемпіонський болід Ferrari Міхаеля Шумахера продали за рекордні $18 мільйонів Чемпіонський болід Ferrari Міхаеля Шумахера продали за рекордні $18 мільйонів У Києві запустили екскурсійні поїздки на ретро-трамваї 1892 року У Києві запустили екскурсійні поїздки на ретро-трамваї 1892 року
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.