У Києві зʼявилися дизайнерські будиночки для птахів від Ruslan Baginskiy
До Дня Києва в місті встановили нові пташині домівки. Це проєкт українського бренду Ruslan Baginskiy у співпраці з комунальним підприємством "Будинок природи".
Будиночки розмістили на Алеї художників, Володимирській гірці та біля озера в парку "Партизанської слави". Їх створили з урахуванням потреб міських птахів.
Конструкції поєднують сучасний український стиль і функціональність.
Команда "Будинку природи" надала бренду методичну підтримку з детальними рекомендаціями — від типу деревини та параметрів до захисту від перегріву й дощу.
“Ми святкуємо День Києва — міста натхнення й опори. З думками про дім виникла ідея привітати справжніх пташок Києва — горобців, шпаків, синиць, качок — і створити для них затишні домівки,” — зазначили в компанії.
Проєкт продовжує екологічну лінійку бренду, до якої раніше увійшли аксесуари у формі українських пташок RB Bag Charms.
Фото: Ruslan Baginskiy