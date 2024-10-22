Українська дизайнерка отримала міжнародну нагороду “Дизайнер року” на Vienna Awards 2024

Українська дизайнерка Леся Верлінгієрі, засновниця бренду Lever Couture, була відзначена престижною премією “Міжнародний дизайнер року” на Vienna Awards 2024.

Про це дизайнерка повідомила на своїй сторінці у соцмережах.

Леся Верлінгієрі отримала визнання завдяки ексклюзивним кутюрним вбранням, які зірки обирають для важливих подій. Її клієнтами є такі знаменитості, як супермодель Гайді Клум, співачки Дженніфер Лопес і Крістіна Агілера, а також акторки Ешлі Парк та Аня Тейлор-Джой.

“Для мене велика честь бути визнаною на Vienna Awards. Це досягнення є свідченням неймовірної роботи моєї команди в Lever Couture і відданої підтримки наших клієнтів, які продовжують надихати мене на розширення творчих меж”, — зазначила дизайнерка.

Фото: Леся Верлінгієрі