Українська дизайнерка отримала міжнародну нагороду “Дизайнер року” на Vienna Awards 2024

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Наталія Габрух
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Українська дизайнерка Леся Верлінгієрі, засновниця бренду Lever Couture, була відзначена престижною премією “Міжнародний дизайнер року” на Vienna Awards 2024.

Про це дизайнерка повідомила на своїй сторінці у соцмережах.

Леся Верлінгієрі отримала визнання завдяки ексклюзивним кутюрним вбранням, які зірки обирають для важливих подій. Її клієнтами є такі знаменитості, як супермодель Гайді Клум, співачки Дженніфер Лопес і Крістіна Агілера, а також акторки Ешлі Парк та Аня Тейлор-Джой.

“Для мене велика честь бути визнаною на Vienna Awards. Це досягнення є свідченням неймовірної роботи моєї команди в Lever Couture і відданої підтримки наших клієнтів, які продовжують надихати мене на розширення творчих меж”, — зазначила дизайнерка.

Фото: Леся Верлінгієрі

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Опубліковано: 22 жовтня 2024
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