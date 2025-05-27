На Теремках хочуть знищити мозаїку на фасаді школи: що відбувається

З фасаду школи № 220 у Голосіївському районі Києва керівництво закладу збирається демонтувати мозаїчне панно художника-монументаліста Анатолія Воробйова.

Про це повідомила дослідниця модернізму й монументального мистецтва Ельміра Еттінгер.

З часом мозаїка, за якою не доглядали 40 років, почала відшаровуватися.

За словами дослідниці, рішення про її демонтаж ухвалили "на випередження", аби запобігти пошкодженням у разі нових обстрілів.

Мозаїка наразі перебуває в роботі комісії із захисту культурної спадщини. Це одна з трьох робіт Воробйова в Києві. Інша його робота на фасаді школи № 143 в Оболонському районі була збережена під час утеплення — панно вдалося обійти, попри складну форму. Це був один із перших прикладів дбайливого збереження монументального мистецтва під час термомодернізації.

Іншу мозаїку Воробйова на будівлі Київського вищого професійного училища технологій і дизайну реставратори очистили від радянської символіки: серп і молот замінили на зображення сонця зі смальти, а саме панно залишили без змін.

Активістка закликає так само врятувати мозаїку у Голосіївському районі та провести реставрацію, аби попередити будь-яке руйнування панно під час обстрілів.

UPD. У Голосіївській РДА заявили, що мозаїку на фасаді школи збережуть. Наразі опрацьовують технічні рішення щодо фасадних робіт, аби максимально акуратно інтегрувати мозаїку в загальний процес ремонту. Розглядають кілька підходів, включно з консультаціями реставраторів.