Кияни закликають врятувати озеро Голубе на Виноградарі — петиція

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Ірина Маймур
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На сайті Київської міської ради з’явилася петиція із закликом зберегти озеро Голубе, розташоване у житловому масиві Виноградар у Подільському районі столиці.

Озеро є унікальним природним об’єктом у місті та має екологічне, рекреаційне й освітнє значення, зазначає авторка петиції Вікторія Марчук. Наразі водойма міліє та висихає, а тварини й рослини гинуть.

Місцеві жителі вимагають від влади провести екологічну експертизу та гідрологічне обстеження, а також вжити заходів для збереження водного балансу й не допустити повного висихання озера. Крім того, пропонують надати водоймі статус об’єкта природно-заповідного фонду або створити тут локальний парк.

Також мешканці закликають заборонити будь-які дії, що можуть призвести до знищення водойми, і запровадити постійний моніторинг стану озера.

Фото: Поліція Києва; Київська міська прокуратура; Вікторія Марчук

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Опубліковано: 28 травня 2025
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