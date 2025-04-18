Кияни просять перетворити занедбану ділянку на Антоновича на парк — петиція

Кияни просять міську владу облаштувати парк на занедбаній території між вулицями Антоновича, Діловою та Короленківською.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

Раніше на цій ділянці було трамвайне депо, а згодом — спроба забудови. Проте замість житлового комплексу залишився затоплений котлован. З часом місце перетворилося на невелику природну оазу з водоймою.

Автори петиції пропонують зберегти природну екосистему та перетворити її на повноцінний міський парк. На їхню думку, така зелена зона допоможе покращити екологічну ситуацію в районі, створить новий простір для відпочинку й додасть туристичної привабливості місту.

Також автори звернення нагадують, що нині офіційний Центральний парк між Маріїнським палацом і стадіоном "Динамо" залишається зачиненим для відвідувачів через воєнний стан. Тому, на їхню думку, місту б не завадив ще один Центральний парк.

Раніше ми писали, що місто може викупити цю ділянку у власників та перетворити на парк, але це питання розглядатимуть після війни. Ймовірність створення зеленої зони справді є, пояснив тоді директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, але "не на часі".

Фото: petition.kyivcity.gov.uа