Зруйнований університет в Ірпені відбудує канадська компанія: яким він буде

Архітектурна компанія Stantec перемогла в міжнародному конкурсі на проєкт відбудови головного корпусу Державного податкового університету в Ірпені, який було зруйновано під час бойових дій у 2022 році.

Про це повідомила пресслужба вишу.

Конкурс на найкращий дизайн-проєкт оголосили в листопаді 2024 року. У підсумку було подано 49 проєктів із 18 країн світу.

Перемогла компанія Stantec — міжнародне архітектурне бюро зі штаб-квартирою в Едмонтоні (Канада). Серед її найвідоміших проєктів — розширення Панамського каналу, аеропорт Ванкувера та термінал аеропорту Торонто.

Концепція Stantec поєднує навчальний простір із природним ландшафтом — у дусі Ірпеня, “міста парків”. Головний корпус університету має стати не лише освітнім центром, а й осередком для досліджень, співпраці й культурного обміну. Архітектурне рішення базується на принципах сталості, інклюзивності та доступності.

"Ми прийняли виклик створити сміливе, далекоглядне архітектурне бачення, яке сприятиме відродженню, стійкості й водночас даватиме надію наступним поколінням", — прокоментував креативний директор Stantec Дате Вонг.

Нагадаємо, під час боїв за Ірпінь росіяни пошкодили більшу частину будівель університету. Попри це, ДПУ продовжив навчання завдяки терміновому дрібному ремонту.

Фото: ДПУ; Stantec