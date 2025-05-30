У Києві з’явилися 9 нових мініскверів: список локацій

Упродовж весни комунальники облаштували в Києві девʼять мініскверів в усіх районах міста.

Про це повідомили в КМДА.

Загалом на локаціях висадили понад 100 дерев, 9 тисяч кущів і майже 15 тисяч квітів. Також розбили 8,6 тисяч м² газонів.

Де з'явилися мінісквери:

Голосіївський район: сквер імені Димитра Пешева (Жилянська, Короленківська, Тарасівська)

Дарницький район: вул. Вишняківська, 12

Деснянський район: вул. Рональда Рейгана, 36

Дніпровський район: вул. Івана Миколайчука (навпроти будинку 7-А)

Оболонський район: вул. Героїв полку “Азов”, 6

Печерський район: сквер на площі Івана Франка

Подільський район: вул. Вишгородська, 45 (друга черга)

Святошинський район: просп. Берестейський, 117

Соломʼянський район: вул. Професора Караваєва, 1/28

Мінісквери отримали зручні лави, пішохідні доріжки, а подекуди – й дитячі майданчики. Для озеленення використовували стійкі до міських умов рослини, декоративні злаки та багаторічні квіти.

Нагадаємо, минулої осені комунальники створили ще 10 нових мініскверів.

Фото: КМДА