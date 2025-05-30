У Києві з’явилися 9 нових мініскверів: список локацій

478
Ірина Маймур
share share

Упродовж весни комунальники облаштували в Києві девʼять мініскверів в усіх районах міста.

Про це повідомили в КМДА.

Загалом на локаціях висадили понад 100 дерев, 9 тисяч кущів і майже 15 тисяч квітів. Також розбили 8,6 тисяч м² газонів.

Де з'явилися мінісквери:

  • Голосіївський район: сквер імені Димитра Пешева (Жилянська, Короленківська, Тарасівська)
  • Дарницький район: вул. Вишняківська, 12
  • Деснянський район: вул. Рональда Рейгана, 36
  • Дніпровський район: вул. Івана Миколайчука (навпроти будинку 7-А)
  • Оболонський район: вул. Героїв полку “Азов”, 6
  • Печерський район: сквер на площі Івана Франка
  • Подільський район: вул. Вишгородська, 45 (друга черга)
  • Святошинський район: просп. Берестейський, 117
  • Соломʼянський район: вул. Професора Караваєва, 1/28

Мінісквери отримали зручні лави, пішохідні доріжки, а подекуди – й дитячі майданчики. Для озеленення використовували стійкі до міських умов рослини, декоративні злаки та багаторічні квіти.

Нагадаємо, минулої осені комунальники створили ще 10 нових мініскверів.

Фото: КМДА

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 травня 2025
share share
Нова ШІ-модель перетворює текстовий запит на дизайн у стилі LEGO Нова ШІ-модель перетворює текстовий запит на дизайн у стилі LEGO Фентезі, трилер і нонфікшн: 7 книг червня від українських видавництв Фентезі, трилер і нонфікшн: 7 книг червня від українських видавництв Від камер до червоних штор із “Твін Пікса”: особисті речі Девіда Лінча виставили на аукціон Від камер до червоних штор із “Твін Пікса”: особисті речі Девіда Лінча виставили на аукціон Довженко-Центр випустив книгу про українське поетичне кіно Довженко-Центр випустив книгу про українське поетичне кіно
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.