У Києві з’явилися 9 нових мініскверів: список локацій
Упродовж весни комунальники облаштували в Києві девʼять мініскверів в усіх районах міста.
Про це повідомили в КМДА.
Загалом на локаціях висадили понад 100 дерев, 9 тисяч кущів і майже 15 тисяч квітів. Також розбили 8,6 тисяч м² газонів.
Де з'явилися мінісквери:
- Голосіївський район: сквер імені Димитра Пешева (Жилянська, Короленківська, Тарасівська)
- Дарницький район: вул. Вишняківська, 12
- Деснянський район: вул. Рональда Рейгана, 36
- Дніпровський район: вул. Івана Миколайчука (навпроти будинку 7-А)
- Оболонський район: вул. Героїв полку “Азов”, 6
- Печерський район: сквер на площі Івана Франка
- Подільський район: вул. Вишгородська, 45 (друга черга)
- Святошинський район: просп. Берестейський, 117
- Соломʼянський район: вул. Професора Караваєва, 1/28
Мінісквери отримали зручні лави, пішохідні доріжки, а подекуди – й дитячі майданчики. Для озеленення використовували стійкі до міських умов рослини, декоративні злаки та багаторічні квіти.
Нагадаємо, минулої осені комунальники створили ще 10 нових мініскверів.
Фото: КМДА
Опубліковано: 30 травня 2025