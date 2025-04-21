Дощові сади та "живі огорожі": 5 ініціатив з озеленення Києва, які вже працюють

Все частіше влітку в Києві почали фіксувати температурні рекорди. Літо стає більш жарким та посушливим, що впливає на якість життя у місті. Через це комунальні служби та громадські організації представили проєкти з озеленення міста.

Зібрали для вас 5 таких ініціатив, які вже працюють в Києві.

Перші дощові сади почали з'являтися в Києві у 2024 році. Вони поєднують у собі геопластику, натуральний камінь, досить простий асортимент дерев та кущів, а також стійких до затоплення багаторічників. Зазвичай для їх облаштування обирають локації, які страждають від підтоплень.

Восени минулого року, у місті було облаштовано вже 9 таких садів.

Дощові сади — це заглиблені клумби, які за допомогою спеціальної дренажної системи збирають, утримують та повертають воду до екосистеми. Під час злив частину дощу забирає на себе сад, а не зливостокова каналізація, тож вони знижують навантаження на основну систему каналізації. Для Києва, враховуючи перепади температури, рясні опади та особливості ґрунту, це дуже актуально.

У 2024 році в Києві встановили 15 парклетів – це такі вуличні меблі, що поєднують місця для відпочинку просто неба з елементами озеленення. Вони сприяють підвищенню біорізноманіття, що позитивно впливає на міську екосистему.

Зазвичай їх облаштовують на локаціях, де важливо обмежити хаотичне паркування автомобілів або створити додатковий громадський простір. Вони вже є біля станцій метро "Тараса Шевченка" та "Політехнічний інститут", на Пріорці, Дарницькій площі, Троєщині, Позняках, біля Національного цирку та інших локаціях.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату Олександра Возного, кількість парклетів планують й надалі збільшувати.

Це питання багато разів підіймалося серед киян. Вони реєстрували петицію про відмову від скошування трави у спальних районах та подвір'ях багатоповерхівок, яка набирала необхідні голоси, однак Київрада її не підтримувала.

Потім у застосунку “Київ Цифровий” запускали опитування щодо збільшення ділянок без скошування. За результатами якого стало відомо, що 66% киян виступають проти скошування різнотрав'я на більшій кількості ділянок у місті.

Тож у Києві почали проводити експеримент — висаджувати декоративні луки замість скошування трави. Такі рослини є менш вибагливими в догляді та потребують скошення лише раз на рік.

Також у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату заявили, що у 2025 році площі з декоративними луками та ділянками без скошування планують збільшити в десять разів. Але варто розуміти, що для зелених насаджень потрібен час. Трави дадуть повноцінний результат за 2-3 роки, а дерева — за 5.

У 2024 році у місті було 39 ділянок, де газони не скошують, і ще 17 ділянок, де висаджують луки та різнотрав’я. Також того ж року у Києві тимчасово не скошували траву через аномальну спеку. Адже скошування під час високої температури — високий стрес для рослинності. А також газон забезпечує більш прохолодну температуру ґрунту та зберігає вологу в землі.

Декоративні луки та обмеження косіння на визначених ділянках є поширеною практикою в багатьох європейських столицях, зокрема Лондоні, Відні, Берліні та інших. Важливою перевагою цих підходів є забезпечення харчуванням (пилком та нектаром) комах-запилювачів, що сприяє розвитку біорізноманіття. Основними видами догляду за декоративними луками є полив та прополювання.

Під час впровадження екологічних ініціатив у місті планують висадку "живих огорож" вздовж доріг для зниження рівня шуму та забруднення.

Висадкою таких огорож у місті займаються не лише комунальні служби, а й громадські організації та місцеві жителі. Зокрема такі "живі огорожі" вже є на стіні біля Міського театру, на території медичного містечка на Харківському шосе, біля кінотеатру "Жовтень", в одному з дворів на вулиці Тарасівській.

У 2025 році в рамках озеленення міста планують висаджувати зелень на великих транспортних вузлах. Вже висадили хвойні дерева з автоматичним поливом на перетині вулиці Набережно-Рибальської з проспектами Івасюка та Бандери замість засохлого газону.

Окрім вище перерахованих ініціатив у парках та скверах міста висадять клени, липи, платани, сосни, ялини, бузок, гортензії, ялівець і робінію псевдоакацію. Ці рослини адаптовані до місцевого клімату, стійкі до посухи та високих температур, а також до різних негативних факторів міського середовища, зокрема загазованості.

Фото: КМДА, NE:Urban, КО "Київзеленбуд"