У Києві висадили першу луку замість газону на території ЖК: фото

У Києві вперше замість штучного газону облаштували міську луку на території житлового комплексу. Вона зʼявилася на 9-й черзі ЖК “Файна Таун” у межах проєкту архітектурного бюро Archimatika.

Це не перший подібний експеримент команди. У 2019 році Archimatika облаштувала міську луку біля ТРЦ Respublika. Вона функціонує вже п’ятий рік.

Штучний газон потребує багато води. Натомість луговим травам вона необхідна лише на момент проростання насіння і сходів, пояснює ландшафтна архітекторка Archimatika Юлія Євтушенко. Надалі полив мінімізується, а з часом прибирається взагалі. Квіти і трави — посухостійкі, вони здатні витримувати періоди спеки та відсутності опадів. Фактично єдиний необхідний догляд за лукою — скошування сухостою після зими.

Крім того, штучний газон не може бути прихистком для фауни. Хімікати, якими обробляють газон, шкодять не лише комахам, але і ґрунтовим мікроорганізмам. Луки, натомість, стають прихистком для багатьох видів і не потребують жодної хімічної обробки.

Луку біля ЖК “Файна Таун” висадили як частину нової променадної зони, пояснюють в Archimatika.

“Концептуально ми закладали ідею переходу із різних зон: променада пʼятої черги — це імітація річки, яка висохла. Вона ж — дощовий сад. Він збирає дощову воду й розвантажує зливову каналізацію. Далі — зона лугових трав. Вона ж перейде в наступну зону променади з ялинками, де ми заклали ідею з більш лісовою тематикою”, — розповідає Микола Морозов, керівник креативного відділу Archimatika.

За його словами, головна ідея полягає в тому, щоб створити на невеликій території кілька екосистем — від річки до лісу.

Трави, обрані до травосуміші, це переважно багаторічні квіти, що цвітуть по черзі. Залежно від сезону, ландшафт буде постійно змінювати колір. Це створюватиме ефект дикої природи.

Фото: Archimatika