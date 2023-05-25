У Вінниці вперше засіяли декоративну луку замість газону

У межах проекту «Луки Вінниці» в місті засіяли тестову ділянку декоративних луків.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Інститут розвитку міста».

На головній алеї Вишенського парку луки вирішили засіювати на окремих ділянках із занедбаним газоном.

Засіювали насінням польського виробництва. Це декоративний мікс з однорічних та багаторічних квітів, що складається з великої кількості видів рослин і витримує періоди засухи.

Фахову підтримку комунальникам надавала ландшафтна дизайнерка Наталя Дубенкова.

Згодом також планують створити луку на площі Стуса.

Нагадаємо, що луки мають безліч переваг та користі для міста:

рослини не потребують поливу та поглинають надлишкову воду під час злив;

ефективно очищують повітря;

сприяють біорізноманіттю;

підлягають косінню лише 1–2 рази на рік та не вимагають підживлення;

повертають справжню природу на міські вулиці.

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Фото: «Інститут розвитку міста»