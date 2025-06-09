У Києві через обстріл зруйновано історичний будинок підприємця Якова Гретера

975
Ірина Маймур
share share

У ніч на 6 червня внаслідок російської ракетно-дронової атаки в Києві був зруйнуваний будинок підприємця Якова Гретера — одна з останніх історичних памʼяток Шулявки.

Про це повідомили в ГО "Спадщина Києва".

Наприкінці ХІХ століття Яків Гретер разом із чехом Йосипом Криванеком заснував на цих землях “Київський чавуноливарний і механічний завод”. Там виготовляли парові машини, обладнання для цукрової промисловості, а пізніше — легендарний бронепотяг “Вільна Україна” для Січових Стрільців.

У ХХ столітті територія заводу неодноразово зазнавала руйнувань — під час Національно-визвольних змагань та Другої світової війни.

Донині від історичної забудови з усього комплексу збереглося лише три будівлі: інструментальний і механоскладальний цехи та будинок засновника заводу — Якова Гретера. Усі вони були в переліку пам’яток Києва за категорією історія, архітектура, містобудування.

Тепер одна з цих споруд — будинок засновника заводу — майже повністю знищена. Вона потребує фіксації стану і подальшого відновлення.

Фото: ДСНС; Olena Pryk / Прихований Київ - Hidden Kyiv; Alina Vozna / Вікіпедія

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 червня 2025
share share
Кияни просять захистити від забудови середньовічні розкопки на Поштовій площі: петиція Кияни просять захистити від забудови середньовічні розкопки на Поштовій площі: петиція На Оболоні збудують церкву з громадським простором і укриттям: якою вона буде На Оболоні збудують церкву з громадським простором і укриттям: якою вона буде "ПроЗорі", "Жести" та "Коли руйнується світ": 8 виставок червня у Києві "ПроЗорі", "Жести" та "Коли руйнується світ": 8 виставок червня у Києві На Русанівській набережній просять облаштувати скейт-парк: петиція На Русанівській набережній просять облаштувати скейт-парк: петиція
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.