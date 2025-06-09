У Києві через обстріл зруйновано історичний будинок підприємця Якова Гретера

У ніч на 6 червня внаслідок російської ракетно-дронової атаки в Києві був зруйнуваний будинок підприємця Якова Гретера — одна з останніх історичних памʼяток Шулявки.

Про це повідомили в ГО "Спадщина Києва".

Наприкінці ХІХ століття Яків Гретер разом із чехом Йосипом Криванеком заснував на цих землях “Київський чавуноливарний і механічний завод”. Там виготовляли парові машини, обладнання для цукрової промисловості, а пізніше — легендарний бронепотяг “Вільна Україна” для Січових Стрільців.

У ХХ столітті територія заводу неодноразово зазнавала руйнувань — під час Національно-визвольних змагань та Другої світової війни.

Донині від історичної забудови з усього комплексу збереглося лише три будівлі: інструментальний і механоскладальний цехи та будинок засновника заводу — Якова Гретера. Усі вони були в переліку пам’яток Києва за категорією історія, архітектура, містобудування.

Тепер одна з цих споруд — будинок засновника заводу — майже повністю знищена. Вона потребує фіксації стану і подальшого відновлення.