На Русанівській набережній просять облаштувати скейт-парк: петиція
На сайті Київради зареєстрували петицію з проханням створити скейт-парк на Русанівській набережній у Дніпровському районі.
Автори петиції зазначають, що набережна — популярне місце для прогулянок і відпочинку, однак там відсутні спеціалізовані простори для занять скейтбордингом, катання на BMX, самокатах чи роликах.
Пропонують облаштувати скейт-парк на одній із вільних ділянок, які наразі не використовуються за призначенням. Ідею аргументують тим, що новий об’єкт сприятиме розвитку вуличного спорту та здорового способу життя серед молоді.
У петиції додають, що реалізувати проєкт можна в межах Громадського бюджету Києва або Програми соціально-економічного розвитку, а також за підтримки меценатів і локального бізнесу.
Фото: Kim Menikh / Unsplash
Опубліковано: 09 червня 2025
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