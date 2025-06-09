На Оболоні збудують церкву з громадським простором і укриттям: якою вона буде

Архітектурна студія Aranchii Architects презентувала проєкт Церкви Святої Трійці Української греко-католицької церкви, яка з’явиться на Оболоні. Поруч із храмом хочуть облаштувати громадський простір із укриттям для місцевих мешканців.

Церква матиме один купол і хрестоподібну форму, яка відсилає до українських дерев’яних храмів: чотири зруби різної висоти утворюють символічний хрест, гармонійно вписуючись у контекст місцевості.

Особливістю проєкту стануть прозорі та напівпрозорі фасади. Це дасть змогу сонячному світлу вільно проникати всередину вдень, а ввечері храм випромінюватиме м'яке світло назовні, створюючи особливу атмосферу.

Головним акцентом будівлі стане світлопроникний хрест, що проходитиме через центральний купол.

Поруч із церквою на місці занедбаної ділянки створять громадський простір — сквер із лавами та деревами. Влітку він слугуватиме відпочинковим простором, а взимку — святковим майданчиком із різдвяною ялинкою.

Проєкт Aranchii Architects отримав спеціальну відзнаку архітектурно-девелоперського конкурсу “Творець року 2025”. Будівництво храму стартує вже найближчим часом.

Фото: Aranchii Architects