Кияни просять захистити від забудови середньовічні розкопки на Поштовій площі: петиція

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Ірина Маймур
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На сайті Президента України з’явилася петиція з вимогою взяти під патронат пам’ятку національного значення — “Ділянку прибережного міського кварталу середньовічного Києва” на Поштовій площі Києва.

Як зазначають автори ініціативи, саме на території сучасної Поштової площі в 945 році збудували один із перших православних храмів — церкву святого Іллі.

Крім того, на цій ділянці збереглися залишки споруд, мощення тротуарів і доріг, а також знайшли тисячі старовинних предметів.

“Сьогодні це єдина у світі за площею та наповненням історичним змістом місцина, де в 988 році відбулося Хрещення України-Русі князем Володимиром”, — йдеться в петиції.

Нині пам’ятка опинилася під загрозою знищення через початок будівництва ТРЦ, який подається як транспортна розв’язка.

Як зазначають у зверненні, проєкт забудови стартував ще у 2012 році. Саме під час будівництва і знайшли цю унікальну знахідку. Однак, попри наданий їй охоронний статус, плани щодо підземного ТРЦ досі не скасували.

Фото: Сергій Незнамов / "Главком"; Сергій Коровайний / "Радіо Cвобода"

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Опубліковано: 09 червня 2025
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