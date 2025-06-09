Кияни просять захистити від забудови середньовічні розкопки на Поштовій площі: петиція

На сайті Президента України з’явилася петиція з вимогою взяти під патронат пам’ятку національного значення — “Ділянку прибережного міського кварталу середньовічного Києва” на Поштовій площі Києва.

Як зазначають автори ініціативи, саме на території сучасної Поштової площі в 945 році збудували один із перших православних храмів — церкву святого Іллі.

Крім того, на цій ділянці збереглися залишки споруд, мощення тротуарів і доріг, а також знайшли тисячі старовинних предметів.

“Сьогодні це єдина у світі за площею та наповненням історичним змістом місцина, де в 988 році відбулося Хрещення України-Русі князем Володимиром”, — йдеться в петиції.

Нині пам’ятка опинилася під загрозою знищення через початок будівництва ТРЦ, який подається як транспортна розв’язка.

Як зазначають у зверненні, проєкт забудови стартував ще у 2012 році. Саме під час будівництва і знайшли цю унікальну знахідку. Однак, попри наданий їй охоронний статус, плани щодо підземного ТРЦ досі не скасували.