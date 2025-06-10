Київ атакували ракетами й дронами: є постраждалі та руйнування (оновлено)

592
Артем Черничко
share share

У ніч на 10 червня російські війська завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами. Внаслідок падіння уламків у більшості районів столиці зафіксовані руйнування, наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомили у КМДА.

Найбільше постраждали Оболонський, Дніпровський, Подільський, Дарницький, Деснянський, Шевченківський, Солом'янський та Голосіївський райони.

Уламки падали на житлові будинки та нежитлові споруди, спричиняючи руйнування та займання. Зафіксовано численні випадки пошкодження вікон, балконів, дахів та фасадів будівель. Також пошкоджень зазнали адмінбудівля, 2 складські приміщення та 2 одиниці техніки одного із підприємств "Київавтодор".

На місцях подій працюють екстрені служби міста: триває гасіння пожеж, розбирання завалів і надання допомоги постраждалим. На Оболоні до ліквідації пожежі залучили гелікоптер.

На базі ліцею № 14 на вул. Макіївській, 5 відкрито координаційний штаб для мешканців Оболонського району, які потребують допомоги внаслідок нічної атаки. У Дарницькому районі, де пошкоджено житлову забудову, розгорнули штаб допомоги постраждалим на вул. Поліській, 6.

UPD. Під час нічного удару було постраждав і Софійський собор: вибухова хвиля пошкодила карниз на головній апсиді пам’ятки національного значення. Однак наразі собор відкритий для усіх відвідувачів.

Нагадаємо, попередня ворожа атака на столицю відбулася у ніч на 6 червня. Тоді загинули троє рятувальників, а 6 станцій метро довелося тимчасово закрити через пошкодження колій на “червоній” гілці.

Фото: Efrem Lukatsky / AP Photo

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 10 червня 2025
share share
Від атаки на Київ постраждали українські бізнеси й виробництва: які саме Від атаки на Київ постраждали українські бізнеси й виробництва: які саме У Києві почали відновлення пошкодженого корпусу “Охматдиту” У Києві почали відновлення пошкодженого корпусу “Охматдиту” Одеська кіностудія показала наслідки російської атаки: фото Одеська кіностудія показала наслідки російської атаки: фото У Львові будують перший муніципальний ринок: що там буде У Львові будують перший муніципальний ринок: що там буде
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.