Київ атакували ракетами й дронами: є постраждалі та руйнування (оновлено)

У ніч на 10 червня російські війська завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами. Внаслідок падіння уламків у більшості районів столиці зафіксовані руйнування, наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомили у КМДА.

Найбільше постраждали Оболонський, Дніпровський, Подільський, Дарницький, Деснянський, Шевченківський, Солом'янський та Голосіївський райони.

Уламки падали на житлові будинки та нежитлові споруди, спричиняючи руйнування та займання. Зафіксовано численні випадки пошкодження вікон, балконів, дахів та фасадів будівель. Також пошкоджень зазнали адмінбудівля, 2 складські приміщення та 2 одиниці техніки одного із підприємств "Київавтодор".

На місцях подій працюють екстрені служби міста: триває гасіння пожеж, розбирання завалів і надання допомоги постраждалим. На Оболоні до ліквідації пожежі залучили гелікоптер.

Для ліквідації пожежі в Оболонському районі Києва працює пожежний гелікоптер. pic.twitter.com/ehQOIAMXSH — Київ Оперативний (@KyivOperativ) June 10, 2025

На базі ліцею № 14 на вул. Макіївській, 5 відкрито координаційний штаб для мешканців Оболонського району, які потребують допомоги внаслідок нічної атаки. У Дарницькому районі, де пошкоджено житлову забудову, розгорнули штаб допомоги постраждалим на вул. Поліській, 6.

UPD. Під час нічного удару було постраждав і Софійський собор: вибухова хвиля пошкодила карниз на головній апсиді пам’ятки національного значення. Однак наразі собор відкритий для усіх відвідувачів.

Нагадаємо, попередня ворожа атака на столицю відбулася у ніч на 6 червня. Тоді загинули троє рятувальників, а 6 станцій метро довелося тимчасово закрити через пошкодження колій на “червоній” гілці.

Фото: Efrem Lukatsky / AP Photo