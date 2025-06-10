UNIT.City запускає одну з найбільших сонячних електростанцій над паркінгом в Україні

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Ірина Маймур
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У червні київський інноваційний парк UNIT.City відкриє сонячну електростанцію потужністю 1,3 мегават, розміщену над паркінгом площею 0,6 гектара, пише "Forbes Україна".

Це буде один із найбільших сонячних навісів (карпортів) в Україні: конструкція накриє 414 паркомісць і частково забезпечуватиме енергоспоживання бізнес-кампусу.

Станцію не будуть підключати до загальної мережі — електроенергія піде на внутрішні потреби UNIT.City. У планах — встановити накопичувач на 2 мегавати до кінця 2025 року.

Проєкт коштував €650 тисяч за 1 мегават, фінансування здійснює компанія UDPR, що входить до холдингу UFuture. Будує станцію компанія ”Метрополія”, яка перемогла в тендері. Сталеві конструкції постачає Solar Steelconstruction із Дніпра.

Серед переваг проєкту — енергонезалежність, захист авто від граду та сонця, економія на електроенергії. Головний недолік — ціна, адже карпорти дорожчі за дахові СЕС щонайменше на 25 %. Втім, для забудови зі щільною міською структурою це оптимальний варіант використання простору.

Власників UNIT.City надихнула на проєкт схожа електростанція у львівському Emily Resort. Тепер, як зазначає керівник столичного бізнес-центру Костянтин Євтушенко, інші надихатимуться прикладом Києва.

Фото: пресслужба UNIT.City

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Опубліковано: 10 червня 2025
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