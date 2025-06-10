У Львові будують перший муніципальний ринок: що там буде

У Львові на вулицях Садова й Петлюри завершують будівництво першого в місті комунального ринку.

Про це повідомляють у міськраді.

Наразі об’єкт готовий на 90%, і має запрацювати вже восени.

Ринок матиме площу майже 800 м², сучасне опалення й кондиціонування, два торговельні ряди, лабораторію для перевірки якості продуктів, інклюзивні санвузли та простори для відпочинку. У будівлі також передбачені автомати з кавою й зони, де можна помити та з’їсти придбану городину.

Натомість на місці ринку “Любінське сяйво”, де зараз відбувається торгівля, облаштують громадський простір.

Як зазначає головний архітектор міста Антон Коломєйцев, новий ринок створюють за зразком муніципальних ринків у Франції та Іспанії — як простір, де зручно купувати продукти, пити каву, зустрічатися з сусідами й проводити час із родиною.

Проєкт реалізують без залучення міського бюджету. Завершити будівельні роботи планують до середини липня, після чого залишиться встановити внутрішнє обладнання.

Фото: Львівська міська рада