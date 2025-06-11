Колишнє сміттєзвалище у Львові перетворюють на поле для гольфу: фото

На Грибовицькому полігоні під Львовом триває друга фаза рекультивації. Наразі тривають роботи з покриття його ґрунтом, після чого там висадять багаторічні рослини. Цього року планують облаштувати поле для гольфу.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Для повного покриття полігону необхідно 18 тисяч м³ ґрунту. Це дозволить створити "сітку", яка утримуватиме землю та запобігатиме зсувам. Роботи планують завершити до кінця осені. А до кінця року на куполі планують облаштувати перше поле для гри у гольф – спеціально для тренування військових, які проходять реабілітацію у львівському центрі Unbroken.

У майбутньому на території також планується створити культурно-екологічний центр.

“Буде сучасне мистецтво і скульптури – ця локація стане достатньо милою і привітною для львів'ян та гостей”, – каже мер Львова Андрій Садовий.

Нещодавно на Грибовицькому полігоні гурт "Паліндром" і співачка Христина Соловій зняли музичний кліп на пісню “Холодна кров”.

Фото: Роман Балук, Львівська міська рада