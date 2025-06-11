У Львові зведуть перший в Україні ЖК із укриттями в кожній квартирі
На території колишнього заводу “Львівприлад” зведуть житловий комплекс Lviv City, у якому кожна квартира матиме окремий сейфті-рум — приміщення додаткового захисту на випадок обстрілів.
Проєкт розробляє київська архітектурна студія Archimatika на замовлення компанії VD Group.
Укриття влаштовані за принципом ізраїльських мамадів і дозволяють потрапити в захищену зону за 5 секунд — саме стільки потрібно, щоби пройти за “дві стіни”.
Lviv City також матиме обовʼязкове нормативне укриття, але з розширеним функціоналом — там буде медблок, дитяча кімната, приміщення для приготування їжі тощо.
Як і нормативне укриття, сейфті-рум не захищає від прямого влучання ракети. Однак зможе вберегти від уламків, спричинених вибуховою хвилею — найпоширенішого типу ураження під час обстрілів. Сейфті-руми розташовані подалі від зовнішніх стін і споряджені товстими залізо-бетонними стінами з посиленим армуванням, що підвищують стійкість усієї будівлі. Вони обладнані протиударними дверима, автономною системою вентиляції та сигналізатором.
“Якщо буде заблоковано протиударні двері, якими закривається приміщення — є сигналізатор, — пояснює архітектор Archimatika Олександр Столовий. — Людина може сповістити, що вона всередині, і її треба забрати. Це додатковий, поки не унормований в Україні захід. Тож закликаємо дотримуватися правил безпеки — і користуватися укриттям на рівні паркінгу”.
У мирний час сейфті-рум можна використовувати як гардероб, комору або кабінет.
В Україні наразі немає досвіду проєктування й імплементації подібних приміщень, зазначають в Archimatika. Тому студія консультувалася з ДСНС та вивчала ізраїльський досвід.
Згідно з опитуванням Міжнародного республіканського інституту (IRI) за квітень-травень 2024 року, лише 15 % українців йдуть в укриття під час повітряної тривоги.
Фото: Archimatika