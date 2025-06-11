Історичну садибу з печерами в центрі Києва повернули у власність міста

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Ірина Маймур
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Шевченківський районний суд Києва задовольнив позов столичної прокуратури щодо повернення історичної садиби кінця XIX століття, розташованої на вул. Вознесенський узвіз, 25–27, у власність міста.

Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

На території садиби розташовані середньовічні Вознесенські печери, які у 2023 році внесли до переліку памʼяток Києва за категорією “археологія”.

У 2019 році ТОВ “Кепітал Ріал Естейт” за так званою “туалетною схемою” зареєструвала право власності на будівлю. На підставі цього компанія отримала у власність земельну ділянку, площа якої у десять разів перевищувала площу самої споруди. Територію планували використати під нове будівництво.

У травні 2025 року активісти зареєстрували петицію з вимогою зберегти садибу та створити на її території археологічний музей.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 11 червня 2025
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