Обстріл Києва 10 червня: росіяни знищили історичний будинок на Куренівці та вбили мешканку

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Артем Черничко
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Внаслідок російської повітряної атаки на Київ 10 червня на Куренівці загинула 72-річна жінка, повідомили у столичній прокуратурі. Водночас місто втратило рідкісний зразок житлової архітектури кінця XIX — початку XX століття, повідомив дослідник історії архітектури та містобудування Києва Антон Короб.

Будинок загиблої жінки стояв у промзоні, оточений складами. Попри своє незвичне розташування, він вирізнявся унікальною архітектурою: жовта цегла без фарбування та вишуканий декор, зокрема лиштви та сандрики над вікнами, свідчили про його столітній вік. Це була одна з небагатьох історичних садиб, що збереглися на Куренівці, особливо на схід від вулиці Кирилівської, зазначає Короб.

За його словами, садиба виникла на початку XIX століття між річками Курячий Брід та Сирець. Обкладений цеглою дерев'яний будинок із двосхилим дахом та трьома печами стояв на невеликому підвищенні, що нагадує про історичний рельєф місцевості попри індустріальну забудову.

Дослідник не вказує адресу будинку, але знавці Києва можуть здогадатися, де саме він знаходився. Раніше це була остання садиба по парному боку Церковного провулку (нині частина Кожевенного провулку), що вів від церкви апостолів Петра і Павла. Згідно з довідником "Весь Кіевъ" за 1909 рік, остання садиба з парним номером №30 належала Никитюку Трохиму Овксентійовичу. Ймовірно, це саме той будинок.

Протягом другої половини 1950-х — 1980-х років більшість садибної забудови на Куренівці була ліквідована, а територія перепланована. Однак цей будинок дивом уцілів серед промислової зони, переважно продовольчих складів.

Тіло жінки знайшли на території біля її зруйнованого приватного будинку. Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Фото: Антон Короб, Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 12 червня 2025
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