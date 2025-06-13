У Львові відкриють ветеранський спортхаб "Стрільниця": що там буде

У Львові наступного тижня запрацює ветеранський спортивний хаб “Стрільниця” на вулиці Лисенка, 23Б.

Про це повідомляє міська рада.

Це сучасний триповерховий простір із терасою на даху, який поєднає навчання, спорт, реабілітацію та патріотичне виховання.

Хаб облаштували на місці давньої львівської “Стрільниці” — осередку колишнього Куркового товариства, яке ще з XIX століття навчало мешканців міста володіти зброєю. У повоєнні роки тут тренувалися чемпіони світу та учасники Олімпійських ігор.

Приміщення було занедбане, допоки його не реконструювала родина Маслюків за власні кошти. Будівлю передали місту на умовах викупу протягом 10 років. Його загальна площа — понад 1 800 м².

Як влаштована “Стрільниця”:

1-й поверх — центр національно-патріотичного виховання. Тут безкоштовно проводитимуть навчання для дітей з домедичної допомоги, стрільби з пневматичної і лазерної зброї, а також інструктаж із дій в екстремальних умовах.

2-й поверх — 50-метровий тир для вогнепальної зброї з автоматизованою системою мішеней, які змінюють дистанцію та кут до 360°. Це перший подібний тир в Україні.

3-й поверх — зона дозвілля: кав’ярня, конференц-зал, бібліотека з ветеранською літературою, ігрова кімната й кардіозал. Тут тренуватимуться учасники "Ігор Нескорених", зокрема під керівництвом ветерана Ігоря Галушки.

Дах — локація для стрільби з блочного лука на 50 метрів. Також тут планують проводити заняття з йоги, силові тренування та інші події.

“Стрільниця” буде відкритою для всіх охочих, окрім зон вогнепальної стрільби. Інструкторами на локації працюватимуть ліцензовані фахівці, які пройшли бойовий досвід. Для мешканців Львова ціни на послуги будуть на 20% нижчі за ринкові, ветерани платитимуть лише за набої, а в майбутньому місто планує компенсувати й ці витрати.

Простір повністю інклюзивний: є ліфт, душова, інклюзивні санвузли, кнопка виклику електромобіля від воріт до входу, а також три види паркувальних місць — для авто, мотоциклів і велосипедів.

“Стрільниця” стане частиною міської ветеранської ініціативи UNBROKEN.

Фото й зображення: Львівська міська рада