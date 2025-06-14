Студія Balbek Bureau показала проєкт реновації Будинку кіно: візуалізації

Архітектурна студія Balbek Bureau представила концепцію реновації Будинку кіно, що розташований на вул. Саксаганського, 6 в Києві.

Спілка кінематографістів України звернулася до фахівців із запитом переосмислити простір із врахуванням можливості проводити інші активності між великими подіями.

Перед початком роботи команді провели екскурсію будівлею, щоби з’ясувати, що саме в будівлі треба лишити.

Простір чотирьох поверхів розділений на багато приміщень різного призначення – кінозали, конференц-зали, холи, кафе, бібліотека, операторські кімнати, залаштунки залів, технічні підсобки тощо. Але будівля не відповідає стандартам інклюзивності та недоступна для маломобільних груп населення.

Команда архітекторів вирішила умовно поділити Будинок кіно на “зимовий” і “літній” простори, залучивши балкони й дах. Це дасть змогу реалізувати різноманітніший графік подій.

У проєкті архітектори дотримуються п’яти принципів:

повага до історії будівлі — планують зберегти оригінальні меблі, орнаменти та монументальні елементи, гармонійно вписавши їх в оновлений інтер’єр;

мінімальне втручання в архітектуру — будуть проведені лише косметичні ремонти для збереження історичного вигляду;

адаптація до сучасності — створять більш функціональні простори для культурних подій, відпочинку та коворкінгу;

енергоефективність — одношарові фасадні вікна пропонують оснастити сонячними панелями для збереження тепла;

енергоефективність — одношарові фасадні вікна пропонують оснастити сонячними панелями для збереження тепла; інклюзивність — команда переобладнає та перепланує санвузли, розширить проходи, додасть пандуси й ліфт, а також схеми навігації.

За проєктом головною точкою тяжіння нижнього поверху є гардеробна, яка трансформуватиметься у виставкову зону чи ярмарковий стенд. Сходи доповнять пандусами, а кімнату для персоналу переформатують: зону відпочинку та локери для особистих речей відокремлять від зони технічних комунікацій.

Перший поверх за проєктом має стати місцем для проведення виставок та відпочинку. У просторі організують лаунж-зону, а головою акцентною деталлю стане телевізійна панель з афішами подій.

На другому поверсі приведуть до ладу оформлення кінозалів, щоб воно відповідало їхнім "кольоровим" назвам. У холі планують встановити столи для настільного тенісу. Також використовуватимуть терасу вздовж фасаду — скління тут замінять на сучасні склопакети.

Третій поверх включає найбільшу червону залу і просторий хол перед нею. Balbek Bureau пропонують оформити інтер’єр зали у кількох комбінаціях, які об’єднають між собою фірмові кольори інших залів Будинку кіно. Центральним елементом поверху стане артстіна з панно, над якою працювали художники та майстри експериментальної “Софійської гончарні”.

Бібліотеку переобладнають у книгарню-кав’ярню. У цьому ж просторі розмістять:

майданчик для зйомок студентів Університету імені Карпенка-Карого;

коворкінг із меблями-трансформерами, що підлаштовуються під різні потреби.

Останній (технічний) поверх переобладнають під виставковий зал — тут багато природного світла. Інженерні комунікації звукоізолюють.

На фасаді Будинку кіно очистять та відновлять оригінальні архітектурні деталі. Панно із барельєфом на рівні другого поверху відреставрують. На вікнах першого поверху створять альтернативні місця для афіш, щоби уникнути розміщення рекламних банерів.

Кондиціонери перенесуть на дах, щоби зменшити візуальний шум. Там облаштують сцену для концертів і дискусій, а поруч — сонячні панелі. Навколо Будинку кіно впорядкують ландшафт і додатково озеленять саму будівлю, її тераси й балкони.

Наразі команда очікуює фінансування ревіталізації за цим проєктом, щоб почати роботи.

Чотириповерхову будівлю Будинку кіно у стилі радянського футуризму було зведено у 1974 році за проєктом Федора Боровика. Характерними рисами споруди є чіткі геометричні форми, поєднання бетону та скла, а також декоративні рельєфи та сонцерізи на фасаді. Над монументально-декоративним оздобленням інтерʼєру працювали українські гончарі, художники та керамісти.

Візуалізації: Balbek Bureau