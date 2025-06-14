У центрі Києва відбувся Марш Рівності: фото

У Києві провели Марш Рівності. Учасники заходу закликали державу звернути увагу на захист ЛГБТ-людей від насильства, а також прискорити ухвалення закону про цивільні партнерства.

Вони пройшли вулицями Богдана Хмельницького та Євгена Чикаленка приблизно 100 метрів в один бік і назад, пише фотограф Ян Доброносов.

Учасники Маршу вигукували гасла “Бунтуй, кохай, права не віддавай”, “Права, рівність — їх не здобувають, а вибивають”.

До події долучилися активісти, військові, волонтери та цивільні. Зокрема на Марші можна було побачити Олександру Заріцьку (Kazka), продюсера Володимира Завадюка і посолку Канади в Україні Наталку Цмоць.

Цьогоріч на акцію зареєструвалися понад 800 людей. Зрештою захід зібрав понад 1500 учасників.

Торік до Маршу доєдналося близько 500 людей. Це була перша хода "КиївПрайду" від початку повномасштабної війни.

Перед початком заходу було посилено заходи безпеки. Зокрема, поліція перекрила частину вулиці Богдана Хмельницького. Також на вхід і вихід закрили станцію метро “Театральна”.

Одночасно з Маршем рівності в центрі Києва пройшла “Хода на захист сім'ї, дітей та України”. Її учасники, переважно у балаклавах на обличчях, виступили “за право захищати традиційні українські цінності”.

Нагадаємо, що перший столичний Марш Рівності пройшов 25 травня 2013 року, за добу до Дня Києва. Тоді він зібрав близько 70 учасників. Потім захід проходив у 2015-му, 2016-му, 2017-му, 2018-му, 2019-му та 2021-му роках. У 2020-му Марш Рівності відбувся онлайн.

Фото: Михайло Палінчак