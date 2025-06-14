Київрада підтримала петицію з вимогою не приватизувати Житній ринок

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Ірина Маймур
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Київрада підтримала петицію, в якій закликають зберегти Житній ринок і не допустити його приватизації разом з допоміжними спорудами й відкритою торговельною площею, що на вулиці Верхній Вал, 16.

Про це повідомила дослідниця архітектури модернізму та монументального мистецтва Ельміра Еттінгер.

Вона разом із іншими дослідниками української спадщини стали ініціаторами звернення.

У петиції вони вимагали надати будівлі ринку пам'яткоохоронний статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини за видами: архітектура, наука й техніка, монументальне мистецтво, містобудування й ландшафту.

Також у петиції просять виключити Житній ринок із будь-яких планів приватизації й заборонити передачу у приватну власність КП "Житній ринок", щоб уникнути ризиків знесення чи нового будівництва.

Замість цього пропонують розробити програму збереження, реставрації та розвитку ринку коштом міського бюджету. Документи щодо надання об’єкту пам’яткоохоронного статусу вже передані до Департаменту охорони культурної спадщини.

У відповіді КМДА на петицію зазначено, що будівля Житнього ринку наразі не перебуває на обліку як пам’ятка чи щойно виявлений об’єкт. Питання щодо внесення до відповідного переліку перебуває на опрацюванні в Департаменті охорони культурної спадщини.

У 2024 році було створено робочу групу з пошуку шляхів приведення будівлі до належного технічного стану. До її складу увійшли представники Київради, КМДА, громадської ради та активісти.

Усього провели три засідання. За підсумками третього засідання більшість учасників підтримали рішення зберегти будівлю в комунальній власності та передати її в оренду як єдиний майновий комплекс КП "Житній ринок", передбачивши умови щодо збереження функціонального призначення та зовнішнього вигляду на весь строк дії договору.

На основі цих рішень Департамент комунальної власності спільно з Департаментом промисловості та розвитку підприємництва КМДА розробив проєкт рішення Київради "Про передачу єдиного майнового комплексу КП “Житній ринок” в оренду і включення його до Переліку першого типу". Наразі проєкт перебуває на опрацюванні в Київраді.

Водночас на сайті міськради зареєстрували ще одну петицію — із пропозицією приватизувати ринок із умовами збереження архітектурної спадщини. Її Київрада не підтримала.

Фото: Ельміра Еттінгер

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Опубліковано: 14 червня 2025
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