В італійському музеї пара зламала кришталевий “стілець Ван Гога”, роблячи селфі

Музей Палаццо Маффеї у Вероні закликав відвідувачів "поважати мистецтво" після того, як пара гостей зламала стілець, прикрашений кристалами Swarovski. Інцидент потрапив на камери спостереження, пише BBC.

На оприлюднених кадрах видно, як чоловік і жінка фотографують одне одного, вдаючи, що сидять на так званому “стільці Ван Гога”. Потім чоловік послизнувся і впав на стілець, розтрощивши його.

У музеї кажуть, що пара втекла до того, як співробітники помітили, що сталося. Їх особи досі не встановлені.

"Іноді ми втрачаємо розум, щоб зробити фото, і не думаємо про наслідки, – каже директорка музею Ванесса Карлон. – Звісно, це був нещасний випадок, але ці двоє людей пішли, не поговоривши з нами. Це кошмар для будь-якого музею".

Стілець, інкрустований кристалами Swarovski, створив італійський художник Нікола Болла. Об'єкт названий на честь Вінсента ван Гога як алюзія до його картини 1888 року з зображенням стільця. Музей відмовився оцінювати вартість експонату, назвавши його фактично безцінним.

Інцидент стався ще в квітні, однак відео оприлюднили тільки 12 червня. Наразі стілець уже відремонтували – і тепер він знову займає своє місце.

У колекції Палаццо Маффеї близько 650 експонатів, серед яких картини Пікассо та давньоєгипетське мистецтво.