Київ зазнав масованого обстрілу: 10 загиблих, зруйновано під'їзд багатоповерхівки (оновлено)

У ніч на вівторок, 17 червня, столиця України зазнала масованого ворожого обстрілу ракетами та безпілотниками. У Солом'янському районі повністю зруйновано під'їзд житлового будинку.

UPD: за оновленими даними станом на 17:30, внаслідок атаки загинуло 10 людей, більше ста осіб постраждали.

Цієї ночі для атаки на Київ та його околиці ворог використав 175 дронів і мінімум 16 ракет різного типу, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Найбільше постраждав Солом'янський район:

Внаслідок влучання ворожої цілі повністю обвалився цілий під'їзд багатоповерхового житлового будинку. На місці працюють рятувальники ДСНС, які розбирають завали.

У будинку навпроти місця надання допомоги постраждалим медики констатували клінічну, а згодом і біологічну смерть 62-річного громадянина США.

Від влучання уламків пошкоджено будівлю гуртожитку НАУ: вибито вікна з 3-го по 7-й поверхи. Також пошкоджено нежитлові приміщення у кількох місцях.

Руйнування та пошкодження зафіксовано і в інших районах міста:

Святошинський: зафіксовано займання складських приміщень

зафіксовано займання складських приміщень Дарницький : виникли пожежі у двох місцях, горіли автомобілі

: виникли пожежі у двох місцях, горіли автомобілі Дніпровський : фрагмент БПЛА застряг у стіні житлового будинку

: фрагмент БПЛА застряг у стіні житлового будинку Подільський : уламки дрона впали на відкриту місцевість

: уламки дрона впали на відкриту місцевість Оболонський : пошкоджено автомобілі

: пошкоджено автомобілі Шевченківський: займання сталося на верхніх поверхах житлового будинку та у нежитловій будівлі

У Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим.

Фото: Женя Савілов, Данило Антонюк / AFP