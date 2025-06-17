Київ зазнав масованого обстрілу: 10 загиблих, зруйновано під'їзд багатоповерхівки (оновлено)
У ніч на вівторок, 17 червня, столиця України зазнала масованого ворожого обстрілу ракетами та безпілотниками. У Солом'янському районі повністю зруйновано під'їзд житлового будинку.
UPD: за оновленими даними станом на 17:30, внаслідок атаки загинуло 10 людей, більше ста осіб постраждали.
Цієї ночі для атаки на Київ та його околиці ворог використав 175 дронів і мінімум 16 ракет різного типу, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Найбільше постраждав Солом'янський район:
- Внаслідок влучання ворожої цілі повністю обвалився цілий під'їзд багатоповерхового житлового будинку. На місці працюють рятувальники ДСНС, які розбирають завали.
- У будинку навпроти місця надання допомоги постраждалим медики констатували клінічну, а згодом і біологічну смерть 62-річного громадянина США.
- Від влучання уламків пошкоджено будівлю гуртожитку НАУ: вибито вікна з 3-го по 7-й поверхи. Також пошкоджено нежитлові приміщення у кількох місцях.
Руйнування та пошкодження зафіксовано і в інших районах міста:
- Святошинський: зафіксовано займання складських приміщень
- Дарницький: виникли пожежі у двох місцях, горіли автомобілі
- Дніпровський: фрагмент БПЛА застряг у стіні житлового будинку
- Подільський: уламки дрона впали на відкриту місцевість
- Оболонський: пошкоджено автомобілі
- Шевченківський: займання сталося на верхніх поверхах житлового будинку та у нежитловій будівлі
У Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим.
Фото: Женя Савілов, Данило Антонюк / AFP
Опубліковано: 17 червня 2025