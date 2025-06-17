Через обстріл пошкоджено поїзд із роботою мисткині Барбари Крюгер

Внаслідок нічного обстрілу в пункті базування було пошкоджено поїзд “Інтерсіті+”. На його бортах розміщена робота американської художниці Барбари Крюгер «Без назви (Ще одне знову)».

Вибиті вікна оперативно замінили, і вранці поїзд вирушив за графіком з Києва до Перемишля, повідомили в "Укрзалізниці”.

Потяг із роботою мисткині запустили на початку травня. Інсталяція охоплює всі 9 вагонів, на кожному – різні написи: “ЩЕ ОДИН ДЕНЬ”, “ЩЕ ОДНА НІЧ”, “ЩЕ ОДИН РІК”, “ЩЕ ОДНЕ ЖИТТЯ” тощо. Твір присвячений українцям, які щодня продовжують невпинний рух.

Упродовж двох місяців поїзд курсує різними маршрутами по Україні й за кордон – до Харкова, Краматорська, Трускавця, Львова, Дніпра та Перемишля.

Потяг із роботою художниці під час презентації проєкту в травні

Барбар Крюгер — феміністська художниця і дизайнерка, представниця постмодерністського руху 80-х. У своїх концептуальних роботах трансформує прийоми плакатної типографіки і дадаїстичних колажів.

Фото: "Укрзалізниця"