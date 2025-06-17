Через обстріл пошкоджено поїзд із роботою мисткині Барбари Крюгер
Внаслідок нічного обстрілу в пункті базування було пошкоджено поїзд “Інтерсіті+”. На його бортах розміщена робота американської художниці Барбари Крюгер «Без назви (Ще одне знову)».
Вибиті вікна оперативно замінили, і вранці поїзд вирушив за графіком з Києва до Перемишля, повідомили в "Укрзалізниці”.
Потяг із роботою мисткині запустили на початку травня. Інсталяція охоплює всі 9 вагонів, на кожному – різні написи: “ЩЕ ОДИН ДЕНЬ”, “ЩЕ ОДНА НІЧ”, “ЩЕ ОДИН РІК”, “ЩЕ ОДНЕ ЖИТТЯ” тощо. Твір присвячений українцям, які щодня продовжують невпинний рух.
Упродовж двох місяців поїзд курсує різними маршрутами по Україні й за кордон – до Харкова, Краматорська, Трускавця, Львова, Дніпра та Перемишля.
Барбар Крюгер — феміністська художниця і дизайнерка, представниця постмодерністського руху 80-х. У своїх концептуальних роботах трансформує прийоми плакатної типографіки і дадаїстичних колажів.
Фото: "Укрзалізниця"