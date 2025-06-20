Великий палац у Парижі відкрили після 4 років реконструкції: фото

Архітектурне бюро Chatillon Architectes завершило фінальний етап реконструкції історичної будівлі Великого палацу (Гран-Пале) на Єлисейських полях у Парижі, пише Dezeen.

Це наймасштабніше відновлення пам’ятки за 120 років її існування.

Раніше архітектори вже реконструювали головний атріум палацу зі скляним дахом до відкриття Літніх Олімпійських ігор.

Наразі ж завершили чотирирічне відновлення всього комплексу площею 77 тисяч м². У пам’ятці відновили приховані архітектурні елементи, модернізували інфраструктуру та покращили доступність для відвідувачів.

Архітектори повністю відкрили первісну центральну вісь будівлі, що дає змогу відвідувачам вільно переміщатися від площі Жана Перрена до Сени. Також у палаці сформувалася так звана place centrale — відкритий простір, створений шляхом об'єднання Rotonde d’Antin, Salon Seine та інших внутрішніх приміщень. Однією з головних змін стало знесення стіни, що з 1937 року відділяла залу La Nef від Palais de la Découverte.

Усередині прибрали непрозорі внутрішні перегородки та замінили їх скляними, аби додати більше світла й підкреслити історичні пропорції. Усі архітектурні деталі — від шестиметрових дверей до 150 вікон, скульптур і орнаментів — відреставрували. Також додали понад 40 ліфтів і 30 сходів.

“Гран-Пале — символ культурної спадщини Франції. Ми не прагнули його переосмислити, а хотіли розкрити справжню сутність і повернути пам’ятку місту”, — пояснює засновник бюро Франсуа Шатійон.

На мезоніні палацу відкрили кав’ярню Le Réséda від мішленівського шефа Тьєррі Маркса та ресторацію Le Grand Café з панорамним краєвидом на Єлисейські поля. Її інтер’єр створив дизайнер Жозеф Діран.

Територію навколо палацу також оновили: сади переосмислили, щоб створити візуальний зв’язок із Єлисейськими полями. Там висадили понад 60 тисяч рослин 250 видів. Для поливу використовують дощову воду, яку збирають на відремонтованому даху.

Колишню проїзну частину перетворили на новий пішохідний вхід — він краще інтегрує пам’ятку в міське середовище.

Гран-Пале збудували до Всесвітньої виставки 1900 року усього за три роки. Над створенням палацу в стилі боз-ар працювали архітектори Анрі Деглан, Альбер Луве та Альбер Тома під керівництвом Шарля Жиро. Будівля поєднувала архітектуру в стилі боз-ар із революційними на той час матеріалами, як-от сталь і скло. У наступні роки деякі частини палацу були пошкоджені, змінені або закриті.