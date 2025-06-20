"Будинок Кісток" від Гауді у Барселоні відреставрували вперше за 100 років
У Барселоні завершили масштабну реставрацію однієї з найвідоміших будівель архітектора Антоніо Гауді — Каса-Бальо (Casa Batlló), або "Будинку Кісток".
Про це пише Designboom.
Роботи тривали понад рік під керівництвом архітектора Хав’єра Вільянуеви й охопили задній фасад, внутрішній двір і сад. Це перше оновлення цієї частини будівлі з 1906 року, коли її добудували за проєктом Гауді.
Реставрація стала частиною святкування 20-річчя внесення Каса-Бальо до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО.
Під шарами фарби команда виявила автентичні відтінки тиньку, металу та дерева, а також досі невідомі просторові й конструктивні рішення, зокрема спіралеподібні цегляно-залізобетонні склепіння під балконами, які раніше не були задокументовані.
“Коли ми відкрили справжні кольори, не могли повірити: теперішній фасад — це ніби фотонегатив оригіналу Гауді”, — розповідає Вільянуева.
Оновили й декоративні елементи. Відреставрували мозаїки з понад 85 тисяч плиток Nolla, ручні вазони, перголи й керамічне оздоблення.
Ковані елементи відновлювала майстерня Енріка Пла Монферрера в містечку Альпенс. Фахівці повернули болтові з’єднання, як у первісному варіанті. Столяр і спеціаліст зі збереження спадщини Жузеп Бартолі відновив дерев’яні вікна й двері, дотримуючись оригінальної зеленої гами.
Проєкт став частиною п’ятирічної програми з переосмислення Каса-Бальо як відкритого культурного простору. До реставрації залучили фахівців різних ремесел — від склодувів до гончарів. Увесь процес задокументували. Відзняті матеріали використають у фільмі та тимчасовій виставці.
Первісна будівля була зведена у 1877 році як звичайна споруда без архітектурних ознак. Усе змінилося після того, як її придбала родина Бальо у 1903 році. Власник, текстильний магнат Хосеп Бальо Касанавас, планував знести споруду, але за порадою Антоніо Гауді вирішив перебудувати. У 1904–1906 роках архітектор перетворив будівлю на один зі своїх найвідоміших шедеврів.
Фото: Casa Batlló — Gaudí Barcelona; Claudia Mauriño / Designboom