Київ під обстрілами: названо найбезпечніші райони столиці

Понад три роки Київ перебуває під ворожими обстрілами. На основі інформації з відкритих джерел журналісти видання Texty.org.ua проаналізували місця та час прильотів по столиці від початку війни.

Аналіз офіційних даних показує, що найчастіше під ударом опиняються Шевченківський, Святошинський, Солом'янський та Голосіївський райони. Найменше прильотів зафіксовано у Печерському та Деснянському районах.

Основними цілями російських атак є великі промислові підприємства: заводи "Артем", "Антонов", "Меридіан" і Київський завод автоматики. Ворог також систематично цілить по енергетичних об'єктах і аеропортах, таких як "Жуляни".

Найруйнівнішим місяцем для столиці був березень 2022 року, коли місто потерпало від інтенсивних ударів артилерії, РСЗВ і мінометів. Другий пік обстрілів припав на травень 2023 року, коли Київ пережив 18 атак із застосуванням різних типів ракет.

З кінця 2024 року Київ частіше атакують вдосконалені "Шахеди". Ворог також застосовує комбіновані удари: дрони перевантажують ППО, після чого йдуть ракети. Головна мета – терор мирного населення та удари по житлових будинках для максимальних жертв.

Зображення: Texty.org.ua