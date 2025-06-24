Суд дозволив забудову території Голосіївської вежі — попри статус пам'ятки

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Артем Черничко
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Північний апеляційний господарський суд відхилив апеляцію Київської міської прокуратури щодо захисту Голосіївської водонапірної вежі. Це рішення відкриває шлях до потенційного знесення й забудови території навколо цієї історичної споруди, пише Pragmatika.

Прокуратура намагалася оскаржити попереднє рішення Господарського суду Києва, який поновив договір оренди земельної ділянки площею 0,53 гектара на користь забудовника – ТОВ "МЖК «Оболонь»".

Апеляцію підтримували Міністерство освіти і науки України, екологи, активісти та місцеві жителі. Вони наголошували на культурній, історичній, архітектурній та екологічній цінності вежі.

Голосіївська водонапірна вежа була включена до Переліку пам'яток Києва у 2023 році. Об'єкт розташований на території Національного природного парку "Голосіївський", перебуває на балансі МОН і в господарському віданні НУБіП.

Вежу звели 1955 року за проєктом інституту “Київпроєкт”. З неї відкривається панорамний краєвид на місто.

Фото: "Мапа Реновації"

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Опубліковано: 24 червня 2025
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