Куди піти у Києві 27–29 червня: YAKTAK, Garden Beer Weekend та ювілей Squat 17b

Цими вихідними в Києві — фестиваль про шістдесятників, пивний вікенд із музикою просто неба, святковий маркет “Всі. Свої”, фестиваль з легендами техно на артзаводі "Платформа" та pop-up для собак. Ось 14 подій, які варто вписати у свої плани з пʼятниці по неділю.

П’ятниця

В основі документально-містичної виставки "Херсон. Степ тримає" — фільми "Українські шерифи", "Вулкан" та "Редакція" режисера Романа Бондарчука.

Це своєрідна присвята Херсонщині — батьківщині авторів проєкту Романа Бондарчука та Дар’ї Аверченко. В експозиції — унікальні архіви, відео- та фотоматеріали, відзняті на теренах Херсонщини до повномасштабного вторгнення, багато з яких демонструються вперше.

Виставка розгортається у п’яти залах Арсеналу, а також включає залу архівних матеріалів херсонського фотокореспондента Андрія Матросова та матеріали "Архіву війни", що документують російські воєнні злочини.

Ціна: 80–400 грн

Де: Мистецький арсенал, вул. Лаврська, 12

Коли: 27 червня – 28 вересня, середа–неділя, 12:00–20:00

Цьогоріч фестиваль локального мистецтва “Культ Києва” матиме фокус-тему “Київ шістдесятників”. Команда заходу підготувала театральні вистави, документальне кіно, поетичні читання, лекції, екскурсії містом, мистецькі майстерки та виставки.

У програмі — вистава “Холодна м’ята” за творами Григора Тютюнника, камерна опера “Стус. Перехожий”, поетична мандрівка “Невтишимі” та показ фільму “Алла Горська. Штрихи до портрета” з обговоренням.

Екскурсії охоплюють маршрути Байковим кладовищем, місцями життя митців 60-х, поетичні прогулянки з Анастасією Євдокимовою та тематичні тури містом від мистецтвознавців.

Також у межах фестивалю: лекція про загадкового шістдесятника Печерська, вечірка з українським вінілом 60-х у просторі Vinyla, майстерка з колажу за мотивами знищеної мозаїки “Боривітер”, зустрічі книжкового клубу, розмова про українське поетичне кіно 60-х і багато інших подій.

Ціна: від 300 грн (за кожен захід у межах фестивалю)

Де: Малий театр, вул. Олеся Гончара, 33

Коли: 26–29 червня, з 12:00

З 27 по 29 червня на ВДНГ пройде фестиваль попкультури “Покоління”, присвячений епосі 90-х і 00-х. Відвідувачів чекають тематичні фотозони, інтерактивні локації та знайомі хіти українською й англійською. На сцені виступатимуть "Друга Ріка", "Скрябін" & Юрко Юрченко, а також Ірина Білик. Спеціальний гість — Ігор Кондратюк та “Караоке на Майдані”.

Ціна: 500 грн

Де: ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 27–29 червня, 14:00–22:00

SVET готує дводенний фестиваль електронної музики, що відбудеться на артзаводі "Платформа". Подія об’єднає понад 15 артистів і стане зустріччю світових і українських зірок техно та мелодик-техно.

У перший день на відвідувачів чекає енергетичне техно з масштабним 3D-шоу, візуальною драматургією та авторськими медіаінсталяціями від українських і європейських митців. Другий день відрізнятиметься світлішим настроєм: простори фестивалю будуть залиті сяйвом, а сцену оформлять у небесно-білих тонах, доповнюючи звучання мелодик-техно світловими рішеннями.

Серед учасників: ікона техно-сцени Oliver Huntemann, артист лейблів Afterlife та Diynamic Lehar, Odyssay Live, а також Kostyn (Beat Inside), Cherry та R.A.N зі спеціальним візуальним шоу.

Ціна: 1 000 – 39 000 грн

Де: артзавод "Платформа", вул. Якова Гніздовського, 1А

Коли: 27–28 червня, 16:00–22:00

Субота

“ПЛЮС ПЛЮС” — це проєкт про магію перетину цивільного та військового світів, що створений фотографами-документалістами Лізою Свириденко і Єгором Самофалом.

Єгор, як військовий, робить плівкові фото на бойових виходах, змотує плівку і відправляє Лізі в Київ. Ліза поверх цих кадрів фотографує цивільне життя Києва. Через це на плівці виникає подвійна експозиція, що контрастно поєднує світи життя в Україні протягом повномасштабного вторгнення.

Ціна: вхід вільний

Де: книгарня "Сенс", вул. Хрещатик, 34

Коли: 28 червня – 7 липня

28 та 29 червня у просторі “Кудрявка” відбудеться дводенний івент у форматі свідомої моди — Second Sustainable Weekend & Kilo Market. Тут можна буде знайти речі українських брендів (SUPPORT BY POUSTOVIT, GUDU, TONiA, ACT1 тощо), селекційний вінтаж, kilo-маркет від благодійного проєкту LASKA та апсайклінг-речі від світових марок.

До того ж на заході будуть корнери з речами з особистих колекцій Юлії Пеліпас, Маші Реви, Каті Зуєвої, Юлії Ферштейн та інших.

Ціна: вхід вільний

Де: простір “Кудрявка”, вул. Кудрявська, 16

Коли: 28–29 червня, 11:00–20:00

З 27 по 29 червня культурний простір “В’ЯВА” прийматиме ювілейний, п’ятий за ліком фестиваль крафтового пива Garden Beer Weekend. Цього року організатори зібрали понад 20 пивоварень з усієї України.

Протягом трьох днів триватиме пивний лекторій: з дегустаціями томатного, сауер- і безалкогольного пива, обговоренням ролі жінок у пивній індустрії, створенням нових смакових формул і зустрічами з засновниками броварень. Програму підготували пивні експерти, локальні пивоварні та медіа, що фокусуються на крафтовій культурі.

Фестиваль супроводжуватиметься живою музикою та вечірками. У різні дні на сцені виступатимуть як електронні проєкти, так і попзірки, зокрема EL Кравчук, "Після Дощу", Sanya Dymov, Yarem4uk, MBY, Віктор Павлік, "Я Тоня", Дядя Жора, Emuna, Vbilous та інші.

Ціна: 350 грн

Де: культурний простір “В’ЯВА”, ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 27–29 червня, з 12:00

28 червня в OCTO Tower відбудеться pop-up до Дня собак. На гостей чекає благодійний майстерклас зі створення нашийників власноруч (участь — за донат), корнер зі спеціальними товарами для тварин: повідцями, засобами догляду та аксесуарами; а також собачі смаколики — капкейки й морозиво від Fluffy Family.

Протягом дня працюватиме зоопсихолог, якому можна буде поставити всі питання про виховання, звички й поведінку песика.

Ціна: вхід вільний

Де: OCTO Tower, вул. Мечникова, 5

Коли: 28 червня об 11:00

Культурний простір Squat 17b відзначає 10 років існування. На честь ювілею відбудеться фестиваль з двома тематичними днями: сучасна українська музика та фольклор.

У суботу можна буде почути Merry Mary, Re-read, Yevhenii Dubovyk Project, акустичні виступи "Крихітки" та The Unsleeping. А в неділю — "ДваТри", "Євшан-Зілля", Folkulaka та "HORROR Хор".

Ведучими стануть журналіст Юрій Марченко та стендап-комікеса Ганна Кочегура.

Суботнє святкування відкриє фотозона від фотографки Насті Телікової. У неділю ж портрет за донат можна буде отримати від Дар’ї Мангубі.

Головною метою святкування є збір на мільйон для ЗСУ . Всі зібрані кошти підуть на підтримку дружніх зборів і перевірених актуальних напрямків: 2 батальйон безпілотних систем "Щедрик", 411 окремий полк безпілотних систем "Яструби", ГО "Зграя", Musicians Defend Ukraine, 35 ОБМП, "Повернись живим", БФ "Я буду твоїм тилом", проєкт "Птахи", БФ "Відчуй" та ГО "Українські Мурахи".

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська, 17Б

Коли: 28–29 червня, 14:00–20:30

28 та 29 червня у "Д12" відбудеться святковий маркет "Всі. Свої" з нагоди 10-річчя проєкту. На терасі представлять свої колекції понад 200 українських брендів — від одягу й аксесуарів до декору та гастрономії.

У програмі — літні колекції, вулична їжа, жива музика та тепла атмосфера спільноти, що вже десятиліття просуває ідею "купуй українське".

Ціна: вхід вільний

Де: "Д12", вул. Десятинна, 12

Коли: 28–29 червня, 10:00–20:00

28 червня в Музеї книги і друкарства України на території Лаври відбудеться "Барокова учта". Захід приурочено до виставки, присвяченої Пилипу Орлику.

У програмі — лекція про побут українців XVII–XVIII століть, майстеркласи з історичних танців (контрдансів), живе виконання барокових кантів і тематичні частування.

Ціна: 400 грн

Де: Музей книги і друкарства України, вул. Лаврська, 9

Коли: 28 червня о 17:00

28 червня в просторі Peremoga відкриється групова виставка "Тихо всередині", яку представить платформа Spilne Art. У межах експозиції свої роботи покажуть Ольга Чикало, Тамара Турлюн, Каріна Синиця й Анастасія Лелюк.

Виставка стане частиною річної програми Spilne Art і продовжить лінію, започатковану проєктом Яна Бачинського "Час вилизує своїх дітей". Через колір, масштаб, матеріал і простір художниці створюють фокусні точки сприйняття — у сумі це багатоголосе осмислення теперішнього моменту.

Ціна: вхід вільний

Де: простір Peremoga, вул, Ярославів Вал, 15

Коли: 28 червня – 27 липня

Неділя

29 червня формація Day Sleep проведе в артцентрі Closer одноденний mindfulness-фестиваль, що поєднає музику, практики та відпочинок. На гостей чекають п’ять тематичних зон для медитації, йоги, тілесних практик, інтуїтивного малювання, чайних церемоній, воркшопів і лекцій.

Протягом дня працюватиме маркет свідомих брендів і фудкорт із веганською кухнею. Музичну програму сформували 15 артистів-резидентів K41 і Closer. Серед их: Alesana, Bèllis, Gapon, Haathi, Ktrkta, Kvitka, Lera Berdi, Mignuum, On Vogue, Roman K, Vadim Griboedov & Garry Gun, Vartan b2b Kadiristy та WiELOROMAN.

Ціна: 1 200 грн

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 29 червня з 09:00

29 червня YAKTAK виступить просто неба в “Куренях”. У програмі — найпопулярніші треки артиста (“Ендорфін”, “Небо”, “Погляд”, “Уночі”) та інші хіти.

Ціна: 1 200 – 4 500 грн

Де: “Курені”, Паркова дорога, 4

Коли: 29 червня з 19:00

Фото: Проєкт плівкової документальної фотографії "ПЛЮС ПЛЮС" Лізи Свириденко та Єгора Самофала; фестиваль “Культ Києва”; Second Sustainable Weekend & Kilo Market; Marissa Deck / Unsplash; klimenoknastya.ph; Pokolinnya Fest; SVET; Всі. Свої; Настя Телікова