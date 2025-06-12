У Києві представили відтворену мозаїку Алли Горської "Боривітер"

У Києві 12 червня представили відтворену мозаїку "Боривітер" української художниці-шістдесятниці Алли Горської. Оригінальне панно було знищене росіянами в Маріуполі в 2022 році.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Мозаїка складається з 1250 елементів. Над її відтворенням півтора місяця працювали 15 сучасних художників-монументалістів і дослідників. Було зібрано понад 700 кг матеріалів із різних куточків України та світу. Серед них — смальта, плитка потрібних кольорів, а також металеві плити й алюмінієві ложки.

Для транспортування мозаїки розробили конструкцію з 68 пазлів, що кріпляться до металевого каркаса. Це дозволило представити "Боривітер" не як частину фасаду, а як пересувну інсталяцію.

Відтворений "Боривітер" експонуватимуть у Києві до 26 червня за адресою: Хрещатик, 20-22. Після цього мозаїка поїде у турне Україною та світом. Першими містами стануть Харків та Львів.

Оригінальне панно "Боривітер" було створене Аллою Горською в 1967 році як елемент декору ресторану "Україна" в Маріуполі. Через три роки мисткиню було вбито. Більшість мозаїк художниці втрачено — вони або знищені, або залишилися на окупованих територіях. У 2022 році в Маріуполі російські війська зруйнували монументальні роботи "Дерево життя" та "Боривітер", створені Горською, Ігорем Зарецьким та іншими митцями.

Нині на підконтрольній Україні території збереглися лише дві мозаїки їхнього авторства: "Вітер" у Києві на фасаді колишнього ресторану "Вітряк" і "Птах" у селі Гельмязів на Черкащині.

Фото: "Суспільне Новини" / Ліля Гончарук