Садибу кінця ХІХ століття на Лукʼянівці виставили на продаж

У Києві виставили на продаж двоповерхову садибу кінця ХІХ століття на вул. Студентській, 5, що в Шевченківському районі.

Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Історія садиби починається наприкінці ХІХ століття з побудови дерев’яного фасадного двоповерхового будинку. Згодом його обклали цеглою.

Як пише “Мапа Реновації”, у 1907 році новий власник (селянин Поскрипка) реконструював будинок, а поруч звів триповерховий флігель. За радянських часів тут розташовувалися різні державні установи. З 2001 року будівля перебувала у приватній власності. До початку 10-х тут ще були офісні приміщення, а відтоді будинок порожній.

Колишній садибі двічі намагалися надати статус пам’ятки культури місцевого значення: спершу в 2006-му, потім у 2015 році. Обидва рази Міністерство культури відхилило пропозицію.

Натомість флігель, який звів селянин Поскрипка у глибині подвір’я, у 2006-му визнали пам’яткою, однак у тому ж році знесли. На його руїнах виріс семиповерховий бізнес-центр. А флігель і досі обліковується в переліку пам’яток архітектурної спадщини під номером 53.

У березні 2024 року у будинку сталася пожежа. У червні 2025 року об’єкт виставили на продаж. Нинішній власник будівлі — ТОВ "УКРБУДГРУП", яке має боргові обтяження перед компанією "ВІВАНД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД", зареєстрованою на Сейшельських островах.

Після оголошення про продаж на українській Вікіпедії з’явилась публікація про історію садиби. У ній ідеться, що вона належала П. Ясногорському, якого автори називають "відомим українофобом".

“Тож вочевидь, історична будівля продається вже з проектом деколонізації до фундаменту та будівництвом ультрапатріотичного хмарочосу”, — зазначає активіст.