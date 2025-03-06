Історичну віллу художника Розвадовського у Львові виставили на продаж за 850 тисяч доларів

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Валерія Гуржий
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У Львові на вулиці Котляревського продається історична вілла початку XX століття, збудована для відомого львівського художника Зиґмунда Розвадовського, за 850 000 доларів США.

Вілла побудована у стилі сецесії, має -1, 1 та 2 поверхи, власне подвір'я площею 2 сотки, а площа самої будівлі скаладає 475 квадратних метрів. Вілла розділена на дві квартири, але є можливість об’єднати їх, відновивши історичне планування. У будівлі збережено автентичні елементи, такі як – ліпнина, столярка та інтер’єри, які потребують реставрації.

На території також є гараж з окремим заїздом.

Раніше ми писали, що у Гонорівці Вінницької області активісти планують відновити старовинний палац Кошарських.

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Опубліковано: 06 березня 2025
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