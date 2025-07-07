Кияни вимагають ліквідувати "Київзеленбуд": петиція набрала необхідні голоси

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Артем Черничко
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Петиція із закликом ліквідувати комунальне підприємство "Київзеленбуд" через систематичне знищення здорових дерев у столиці набрала 6 тисяч голосів, необхідних для її розгляду Київською міською радою.

"Ми, мешканці міста Києва, вимагаємо негайного реагування на дії комунального об'єднання "Київзеленбуд", яке, прикриваючись доглядом за зеленими насадженнями, систематично знищує здорові дерева в столиці”, – йдеться у зверненні.

У петиції наводять кілька прикладів знищення зелених насаджень комунальниками за останні роки. Серед них – спилення дерев біля садиби Зеленських на вулиці Кониського, знищення дерев на Пейзажній алеї та у парку "Відрадний", знищення вікових дубів у Голосіївському парку, а також масове знищення дерев на Теремках і в парку КПІ.

Підписанти петиції вимагають:

  • ліквідувати КП "Київзеленбуд"

  • провести незалежний аудит діяльності підприємства за останні 5 років, з подальшими публічними звітами

  • зупинити знищення дерев на вулиці Кониського та провести розслідування законності цих дій

  • забезпечити громадський контроль за роботами по зелених насадженнях

  • заборонити практику "омолодження" дерев

Наразі петиція перебуває на розгляді. Офіційну відповідь на неї невдовзі має дати мер Києва Віталій Кличко.

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Опубліковано: 07 липня 2025
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