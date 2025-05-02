Біля садиби Зеленських спилюють здорові дерева: що відбувається

Біля садиби Зеленських на вулиці Кониського почали спилювати здорові дерева.

Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, “Київзеленбуд” проводить роботи під приводом “аварійності” насаджень. Однак, як розповіли робітники на місці, дерева перешкоджають будівництву житлового комплексу “Тургеневъ”.

Садиба Зеленських — дерев’яна, обкладена цеглою будівля, збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 роки тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських.

Раніше ми писали, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло садибу Зеленських до Державного реєстру нерухомих пам’яток України .

Нагадаємо, що один зі співвласників Садиби Зеленських подав позов до суду, аби скасувати статус памʼятки та отримати компенсацію.

21 березня 2025 року залишки історичної садиби Зеленських 1890 року, яка розташована на вулиці Кониського, 22, почали розбирати краном. Тоді у профільному Департаменті КМДА такі роботи назвали "консервацією" та не побачили порушень.

У серпні минулого року садиба отримала статус памʼятки історії та архітектури , до того ж на неї накладений арешт. Попри це зранку до будівлі пригнали вантажівку, а будівельники з сусіднього будмайданчику почали розбирати те, що залишилось від історичної будівлі.

Міська влада Києва подасть до суду на забудовника , який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі. До цього консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА втретє не підтримала включення Садиби Зеленських, 1890 року до переліку пам'яток міста Києва .

Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності. При цьому, згодом стало відомо, що 12 червня 2024 року Д епартамент містобудування та архітектури КМДА видав дозвіл на знесення садиби Зеленських, 1890 року.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження . У листопаді минулого року Верховний Суд визнав законним руйнування історичної садиби Зеленських 1890 року.

Нещодавно на вулиці Кониського, 22 знову почали розбирати фундамент садиби Зеленських 1890 року.

Фото: Дмитро Перов