У Києві запустять нову систему перехоплення дронів

У Києві запустять повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, що летять на столицю, використовуючи вітчизняні дрони-перехоплювачі.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

На реалізацію ініціативи “Чисте небо” виділять 260 мільйонів гривень. На ці кошти планують розгорнути центр підготовки операторів — спеціалізовану структуру, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами.

Також сформують додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування у столиці та на підступах до міста.

Для досягнення максимальної синергії з системою ППО ведеться тісна координація з Генштабом, Повітряними Силами й Силами оборони, каже чиновник.

Він також повідомив, що за кілька місяців пілотного запуску проєкт “Чисте небо” на Київщині вже довів свою ефективність — перехоплено майже 550 ворожих БпЛА.

Фото: фонд Сергія Притули