Визначає місце обстрілу у 10 разів швидше: у Харкові запрацює нова система оповіщення

У Харкові завершили налаштування нової системи оповіщення, що дає змогу в 10 разів швидше визначати місце обстрілу.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, пише NV.

Він також додав, що Харків повністю готовий до запуску нової системи оповіщення про загрози з боку російських військ. За його словами, фахівці значно вдосконалили моніторинг загроз і скоротили час виявлення місця обстрілу. Тепер замість трьох хвилин це займає 15−25 секунд.

Уточнюється, що таке поліпшення дасть змогу швидше реагувати на загрози і підвищити безпеку жителів. Також у місті поліпшили радіозв'язок для служб і встановили сучасні системи відеоспостереження для оперативного реагування.

26 січня 2024 року депутати Харківської міськради ухвалили рішення про створення нової диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Через близькість до кордону з РФ регіон постійно піддається ворожим обстрілам, а повітряні тривоги в Харківській області оголошуються часто і можуть тривати дуже довго.